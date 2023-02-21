多聲道｜前瞻預算案　勿讓財赤影響多元土地發展初心

財政預算案快將公佈，預計將錄得逾1200億元赤字，較政府估計的563億元高一倍有多，主因之一是多幅地皮流標，賣地呎價亦接近下限，加上房地產成交減少，導致印花稅大減。財赤下財政司司長陳茂波必會設法開源，由於本港土地資源珍貴，財爺或會從賣地之操作入手，以提高土地相關收入。但當局在拿捏整個土地發展方向時，必須十分謹慎，例如最近商界對於發展局修例加快造地時間，就提出質疑，憂政府以土地主導權之名，罔顧其他大大小小地主的利益，不理私有產權，隨意大量收地，有損公平性，亦影響發展商投標意欲。收地與賣地息息相關，政府應切記多元化土地發展的初心，如處理不好，隨時帶來反效果。



來稿作者：徐毅興



特區政府近年雖受到財赤困擾，但截至3月底，預計財政儲備仍高達8,300億元。當然，香港也不能靠積蓄度日，根據基本法第107條，政府需力求收支平衡，避免赤字。眾所周知，政府一直靠土地相關收入撐住財政，可是樓市疲弱，當局又常常抱住不能「賤價」賣地的舊思維，價錢定得太高，令地皮流標屢見不鮮。筆者近期與做開貿易的朋友談及此問題時，他反問：政府是否有權大量收地，低價賠償給地主後，再自行改變土地用途，高價售出賺錢呢？筆者就解釋，政府現時需以特定的公共用途作為收地理由，並不能收地後改作其他用途再出售，否則就會引發災難性後果。

貿易界朋友再提出，那政府可否大量收地後，在掌握主導權下慢慢研究土地用途？很明顯，他是以一般生意角度作出上述建議。事實上，如果政府只是一間無上市的私人公司老闆，沒有股東、沒有公平責任要負，他或可用盡所有手段去集大權於一身，但作為一個政府，從來也不應有權用盡，必須顧及各持分者意見，以社會整體利益為大前提。當政府主導所有土地供應，猶如「包起」所有建屋項目，又是否好事？

不過，發展局早前的確提出類似建議，擬修訂收地及城規相關條例，減去一些諮詢程序，其中容許行政長官及行會更改已收回土地的永久用途，毋須經公眾諮詢，最受爭議。根據報道，商界擔心修例後賦予政府過大權力和彈性，令當局可未經深思熟慮，無充分諮詢便隨時「收咗地先算」，分分鐘造成土地「曬太陽」、長期作臨時用途。舉個簡單例子，即當初以起公屋為由收了一大幅地，事後卻改為出租臨時停車場，這既違反收地作公共用途原意，亦損害了原地主的潛在利益，更加與基本法第6條及第105條有關保障私有產權之精神背道而馳。

政府現時處理一些較敏感及「厭惡性」公共設施，已靜悄悄地公眾諮詢，圖避開公眾監察，如今次修例成功，當局可更可肆無忌憚「攞正牌」用公共用途理由，壓下反對聲音而收地並改用途。政府為發展程序「拆牆鬆綁」，以加快造地時間，出發點無錯，但部分條文有機會損害私有產權保障，發展局是否有責任認真審視有關疑慮，以防影響公眾觀感及商界投資意欲？

特區政府最主要收入來源，均來自土地，筆者認為，賣地機制可以因應市場修改，但收地機制並不能亂改。政府應將收地視為最後手段，少用慎用，因為當政府主導土地集權，就做不到公私營雙軌並行、多元化土地發展，這絕對會窒礙香港經濟復甦之路。財赤是一時，修例影響深遠，更可能因快得慢，政府宜三思而後行。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師，對城市規劃、舊區重建猶感興趣。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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