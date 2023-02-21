進言廣達｜教育元素先導　強化遊學互動

自回歸以來，歷屆特區政府對於希望提升香港青年學生的國民身份認同感，方向始終如一。然而，社情與民情在過去十幾年間高低跌宕，過去要推行國民教育的條件並未備妥。而且幾次產生社會熱議教育改革，使中學的中史課程不斷改動，學生所能掌握的知識相對零碎淺薄。最近立法會有議員提出「中國歷史列為高中必修科目」議案，再度引起熱話，當中官員與議員的唯一共識，就是「加強國民教育和對推動中國歴史教育的重視」。



來稿作者：黃進達



在筆者看來，學習國史與國情，必須親身走走看看，才能有最深刻的體悟。比如要學習三國時期的赤壁之戰，如能乘大船於長江之上，幻想漫天火箭、兩岸千帆，結合到當地的湖北省博物館考察，就能理解赤壁之戰的關鍵意義；而近代的新文化運動啟蒙，最好到北京大學實地體驗。倘若交流團的主辦機構能安排香港學生參觀，甚至在北大校園上一課，對學生的意義就更為重大。這些以教育為主的交流考察團，「只有想不到，沒有辦不到。」

應主動設計特色深度行程

交流團的主辦方應捉緊教育本質，聯絡不同類型交流單位安排深度交流，比如考察國家重點企業、內地先進與網絡公司，或進入航天科技、深海探索等國家領先科研區域，邀請當地的前線工作者與香港參加者交流與實習，或是在個別行程當中安排服務式學習，這些都是難能可貴、再多的金錢都買不到的深度體驗。主辦方和旅行社應有適當的分工，旅行社的角色應該協助團務執行，安排交通、住宿，與及協助項目於當地的實踐。

過去一段時間，無論政府和各方籌辦的交流團追求大量的出團人次，結果是參加者感覺不佳，機構再辦遊學團收生更難，在大環境中亦存在主辦機構甚多的同行競爭。可惜青年學生一年只有一次寒假和一次暑假，對於相對質素差的交流團，選擇自然是越來越審慎。回歸原意，為青年學生舉辦內地交流考察，切忌純粹以數量考量，應該首重行程中的知識輸入與交流質素。

分清主次 遊學團以學為先

而且主辦機構受限於以團體形式籌辦外遊經驗參差，對於要團體出遊，特別是學生團體要留意的事項及風險了解不多，例如團體機票的限制、遊學團風險承擔的範圍等，很大程度上影響了整個交流團的籌備以致影響成果。

所以交流團的主辦團體必須安排有經驗的職工與旅行社對接，最好在設計標書時已經清楚寫明需求。這樣有助專業的旅行社在設計旅遊產品時，知悉需要為客戶量身而造。比如以遊學性質為主，在安排行程的每個景點時，應有一定的停留時間以安排參觀學習。如為交流活動，駐腳點應停留時間最少有兩個小時或以上，務求達到交流學習目的。優質的遊學機構更可以成為主辦方的左右手，協助聯絡特定的學校、企業、藝術團體、社會組織和政府機構，安排參觀交流。

設立綜合評分標準 為遊學團定質標

多年以來，筆者一直強調這些內地、海外交流計劃，主題與目標必須有重點和目標。近日民政及青年事務局聯同青年發展委員會發出文件，推出「青年內地交流資助計劃」和「國際青年交流資助計劃」，資助非政府機構舉辦到內地及海外的青年交流項目，意味著中、小學界的遊學、交流團將如雨後春筍。筆者建議政府可以更進一步，在審核由學校和民間機構提交的撥款申請時，要求機構申明是否有安排深度交流和考察，比如考察重點企業、國家領先科研區域等，或者體驗文藝與在地的非物質文化遺產工作坊等等，務求參加學生玩得開心帶回知識，有真切的體驗。

過往有比較極端的案例，有交流團以價取人忽略安排質素，造成旅行社為鬥報低價，甚至蝕做以致倒閉，機構所安排的交流團爛尾收場，需要白武士救亡。請緊記，青年學生交流服務並非單純旅遊，為達考察遊學效果，項目需要質素先行，不論於酒店、膳食、交通等分項，應該要設立一套指標，方便學校老師籌辦交流團時，兼顧與評估質素與成效，籌辦團體亦可衡工量值，不會過份要求過低報價，最終得不償失。筆者亦希望業界可以組建交流平台，讓學界與業界交流，使學校找到適合的遊學承辦商。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員及全國青聯委員。文章標題為編輯所擬，內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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