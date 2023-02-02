進言廣達｜以文體旅振興社區分析「玩轉社區·藝遊油尖旺」案例

步向全面復常，香港陸續舉辦大型本地文、體、旅盛事，比如旅發局設置「福兔」大型裝置供市民打卡，三月份本港將會舉行Clockenflap音樂會、Art Basel藝術展覽會，以及體育盛事香港國際七人欖球賽等等。誠如前文《新年啟示：動若脫兔最健康》，市民帶同子女出遊暫離壓力源，在全新的環境資訊中開辟一些新的看法一些新的興趣，有助重整情緒與生活。



如近日無法安排出行，仍然可以積極參與全港性或社區中的文體旅活動，比如上星期日體育慈善團體「青途」於油尖旺區舉辦的「玩轉社區·藝遊油尖旺」非常成功。該次比賽亦成為當區有史以來最大規模的城市定向比賽，逾八百名參賽者與不少香港專業運動員遊走於油尖旺區的大街小巷，通過小遊戲了解社區歷史與文化肌理，加強與社區之間的聯繫，立意良好，成果亦佳。



來稿作者：黃進達



以文體旅活動建立社區聯繫

在光影世界中，油尖旺予人的印象是霓虹閃爍的街道與熱鬧的夜市，其實油尖旺區是香港歷史最悠久、最多樣化的地區之一，擁有許多歷史遺蹟。比如舊油麻地警署，兩側迴廊沿著街道展開，令人猜想建築當年街道兩邊還都是唐樓群，這些拱廊就是人行道，有特定年代的印記。然而，油尖旺亦是急需活化、再度發展的社區，如何在活化中取得不失風味，如何在保存精神中開拓發展，關鍵是社區人士與當區建立良性溝通，並且建基於雙方都對社區有情感，有認識，才能一起去蕪存菁。

融合創新科技進行定向，參賽者需要帶備GPS定位系統紀錄賽程。比賽集定向與探索於一身，穿梭於油尖旺的巷里之間，參賽者可以了解油尖旺社區傳統文化及歷史，並尋找不同「打卡點」奪取積分。站點中的小遊戲與當區文化、歷史、區情緊扣，進一步推動參賽者更加了油尖旺區。這種在社區中輕鬆跑的小型比賽，可以向參加者加深對社區中的美好印象，由個人層面認識社區設施、環境及機構組織，建立對社區歸屬感。參加者亦可以從中反思個人與社區的關係，有助為政者建立社區資源共享網絡。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員及全國青聯委員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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