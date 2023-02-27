多聲道｜AI超算中心潛力大　政府出手要快而準

美國公司OpenAI所開發的ChatGPT掀起熱潮，由於查詢流量龐大，需要限制用戶使用，可見人工智能（AI）運算力是當中關鍵，未來這方面的發展潛力無限。本屆政府首份財政預算案提出，就建立人工智能超算中心進行可行性研究，算是「食正」潮流，而用90億元設立生命健康科技研究院、推動人工智能等基礎研究也是走對了路。



問題是，政府過去的「可行性研究」快則一兩年，慢則三至五年，但創科發展出手要快而準，當局應果斷設定目標，勿像之前搞「智慧城市」時，較令人印象深刻的僅是顯示可用廁格數量的智能廁所，淪為口號式計劃。



來稿作者：蔡裕龍



近年政府在創新科技範疇投放逾1300億元，創新科技及工業局局長孫東日前表示，香港已把人工智能、數據科學等列為其中一個重點發展領域，強調這個領域的研究是最日新月異的，香港要保住競爭優勢，成功建立國際創新科技中心，在未來的數字經濟發展中起引領作用，必須建立超算中心。事實上，ChatGPT全球活躍用戶於短短兩個月內已超過一億，早前更推出付費版本，微軟上月亦已向OpenAI注資100億美元，超算中心必有可為，關鍵是政府有否決心迅速行動？

《財政預算案》提出成立人工智能超算中心，創新科技及工業局局長孫東表示選址可考慮河套區和數碼港。（資料圖片／林靄怡攝）

創科不能太貪心涉獵每個範疇

香港雖然長期缺乏「熟地」，但創科的發展與土地多寡無關，最缺的可能是前瞻性及冒險精神。創科發展切忌流於表面，例如說要建設「智慧城市」，就明顯過於空泛，當有一個重點方向、確切範疇，就應提速去做。政府現在不應只是由零開始，去研究超算中心可不可行，而是應該研究如何定出一套切合香港定位的發展計劃，並盡快找一些有國際視野、精通AI的人才，全速落實大計。

大多數產業也有分上中下游，生產end product（成品）不是香港強項，觀乎政府近年的政策，創科發展集中在中上游研發方面，數年前亦成立了一個20億元的院校中游研發基金，透過投資收入資助院校進行重點科技領域的主題研究。新一屆政府應該定出清晰目標，對外宣告立場定位，不能太貪心地每個範疇也想涉獵，逐個嘗試、研究可不可行，既然孫東說現在要及早布局，建立富競爭力的數據設施，讓未來香港可成為全球數一數二的數據港，那就要坐言起行，拿出決心去打拚。

另外，今次預算案撥出60億元，資助大學和科研機構設立生命健康科技主題研究院，並預留30億元推動人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究，並建議設立「微電子研發院」，強化產學研合作，加快「從一到N」 成果轉化。這些也屬於中上游研發層面，當局大可作出適當整合，設定三至五大範疇，集中火力推動，好讓全世界也知道香港是認真投放資源發展某幾個科研範疇，有看得到、可以執行到的發展遠景，始能吸引到相關的創科人才來港。

不要忘記，創科是創新加上科技，香港要成為國際創科中心，不可再用以往批地租賃的「地產模式」純商業運作去運作，務必要有創新思維，研究方面亦要快而準，同時必需投放比現在多數倍的資源在初創研發等領域，目光也要遠大一點，才能真正趕上世界科技發展潮流。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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