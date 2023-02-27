社論．財政預算案｜別用十年寫註腳

財政司司長比起政務司司長，往往得到更多鎂光燈。在特首的施政報告之外，每年能夠在立法會宣讀文件，得到全個社會關注的，就是財政司司長的財政預算案。雖然預算案主要是配合施政報告，但因為財政司司長每年也會公布俗稱派糖的紓困措施，一些市民因此更關心這位被稱為財爺的司長作出怎樣決定。



陳茂波做了財爺六年，現在發表的已是第七份財政預算案。他的第一份預算案配合了梁振英的說法，認為政府必須適度有為。第二份呼應林鄭月娥的理財新哲學，表示要策略地善用盈餘。今一份預算案他用上了習近平的表述，強調要更好結合有為政府和高效市場。可惜不論是什麼名目，這位三朝元老的預算案仍是一以貫之，走不出津貼主義。



司長派發五千元消費券，好像可以增加市民的消費能力，但對於最關鍵的住屋租金或樓按供款，這份預算案卻不提半句。他寬減薪俸稅和個人入息課稅，然而如何才能夠增加打工仔的收入，似乎不是關心的範圍。司長承諾補貼電費，以及再延長交通津貼半年，卻完全沒有觸及港鐵以及兩電的利益。市民只能夠從政府那邊拿一點錢，然後在另一邊雙手奉上。小商戶面對沉重的舖租開支，預算案除了寬減差餉，嘗試間接紓緩經營壓力之外，便沒有其他法寶。

相信津貼就能夠改善市民生活，相信資助足以幫助商戶經營起來，這就是香港政府的財政哲學。

行會召集人兼新民黨主席葉劉淑儀認為，新一份《財政預算案》方向全面，照顧到基層市民。（資料圖片／盧翊銘攝）

流於津貼的理財哲學

或許我們還要慶幸，財政司司長是陳茂波而不是葉劉淑儀。這位行政會議召集人到了今天仍然吹捧所謂的獅子山精神，反對再派消費券的原因竟然是不夠自力更生，令市民依賴政府。我們反對再派消費券，是因為政府沒有更針對、更有效地幫助小商戶和基層市民，而不是主張獨善其身，更何況正值經濟不景氣。

過去三、四年，政府錄得財政赤字。新一份預算案只是拿去年提出、僅涉幾億的差餉累進制，以及為期五年、理念不明的額外足球博彩稅。談及加稅，陳茂波一再表示要顧及經濟復蘇的勢頭、營商環境的優勢，簡單地把公共財政與經濟發展對立起來。

經濟不景，不好加稅？但是經濟景氣，他也沒有加稅。在他的第一份財政預算案，經濟增長預期是百分之2至3，最終結果更加達到百分之3.8。但是陳茂波接着的預算案只是配合林鄭月娥所提出得寬減利得稅，並且同時間寬減薪俸稅和增加免稅額。

經濟景氣不景氣也要減稅，相信減稅就能夠令經濟發展起來，這就是香港政府的經濟哲學。

財政司司長陳茂波認為要讓市民在疫情後「回一回氣」，以及政府正「搶企業搶人才」，所以不增加利得稅或薪俸稅。（資料圖片／盧翊銘攝）

迷信減稅的經濟發展

曾蔭權如果打開新一份財政預算案，不難發現即使過了二十多年，現在的財政司司長還是沿着當年的思維管理財政，發展經濟。

當年亞洲金融風暴之後，香港政府連年財政赤字，曾蔭權就算增加燃油、煙草、博彩稅，或者開徵離境稅，也不肯引入利得稅累進制和調整薪俸稅，為的就是營商優勢。他甚至在預算案明言，不能透過高稅政策和福利主義來收窄貧富差距，要保持市民發奮向上的鬥志。

曾蔭權作為市場經濟的忠實信徒，與董建華的房屋和產業政策形成很大對比。他雖然高調地檢討稅制，主張要改革公共財政，但最終落實的卻是出售地鐵、屋邨商場和停車場，機管局也一度安排了私有化。若果當年成事，今天市民不只樓下買菜、乘車外出要捱貴價，坐飛機去旅行也可能會被肆意苛索，現在陳茂波要做的就不只是派消費券和補貼交通。

曾蔭權是目前為止唯一曾任財政司司長的特首，他的經濟自由主義影響了特區政府至少十五年。若然加上他一手提拔的曾俊華，數字又要再加五。梁振英和曾俊華的配搭有着董建華與曾蔭權的影子，也像麥理浩和夏鼎基，都是前者希望進取施政，後者卻相信小政府，大市場。也是在這個理念之下，多年以來的財政預算案一直列明，公共開支應佔本地生產總值不多於百分之二十。

——直至陳茂波上任後，才改寫成大約控制在百分之二十的水平。

曾俊華在2007年成為曾蔭權政府的財政司司長，直到2017年初參選特首而辭任，任期長達九年半，期間累積大量財政儲備。（資料圖片／江智騫攝）

公共開支看水平也看用途

陳茂波六年之前的上任，本來是香港財政翻開新一頁的契機。他在第一份預算案中道明了願景，「年輕人對前景懷有希望，中年人不必擔憂下一代缺乏競爭力，老人家不會恐懼被遺棄」，也說出了財政司司長責任，「照顧社會上有需要的市民，紓緩中產家庭的生活重擔，以及為香港建設美好的將來作出恰當的投資」。

敢於增加開支，動用財政儲備，是實現願景的必要條件，但不是充分條件。每年多用三百億派消費券，也不會令到中年人無憂，老人家安享晚年。真正能夠照顧有需要市民的，是充足而高質素的公營房屋供應，全面而可負擔的醫療和退休保障。真正紓緩中產重擔的，是更好收入、更高增值的工作，是更有利創業的經濟環境。連李嘉誠也曾經公開支持上調利得稅，政府官員卻迷信要夠低稅才能振興經濟。即使不看看歐洲和日本為什麼比香港高稅，經濟卻也可以發展得好，也應該想想為什麼我們一直低稅，發展近年卻停滯不前。

陳茂波作為林鄭月娥的財政司司長期間，白白錯失了在經濟景氣的時候改革稅制的機會，稅務政策組結果淪為負責派發消費券。他亦沒有把握財政盈餘的日子，加固福利保障以及扭轉土地房屋供應，以致香港各方面在疫情面前都不堪衝擊。如今作為李家超的財金第一把手，雖然目標明確地要發展創科產業以及促進經濟公平，但他卻缺乏了到達彼岸的路途，沒有人能從預算案中看到多少希望。

改革稅務和公共財政是大手術，由研究、諮詢到上立法會，兩三年相信少不了。修正經濟結構，以主導供應、管制租務等手段將市民和小商戶釋放出來，也是要以年計的大工程。財政司司長沒有整暇以待的空間。再派津貼和資助下去，終這一屆政府，香港的貧富懸殊、發展瓶頸也會無解。

陳茂波接下這份工作已經六年，只要完成這屆政府的任期，更會以十年半的記錄成為歷來在任時間最長的財政司司長。即使香港的財政司司長未必容易做，既要擺脫政府和社會根深柢固的意識形態包袱，也要視乎特首的施政報告願意提出多少改革，但他沒有理由說不夠經驗，也不能推說沒有時機。

特首提出了施政的願景，社會有明確的需要，財政司司長就有責任制定路徑，實現所需。更何況是一個掌管經濟政策長達十年的財政司司長，不論如何，都會被歷史嚴格地評價。相比起財政改革和經濟結構，今天在鎂光燈之下談的消費券，就只是歷史的一個註腳。