團結香港基金．財政預算案｜文創「產業化」需要IP開發策略

政府日前公布了新一份《財政預算案》，與創意產業相關的最新撥款包括向推行了14年的「創意智優計劃」再注資五億元。



「創意智優計劃」（下稱「計劃」）由文化體育及旅遊局的「創意香港」辦公室管理，在推動創意產業發展方面功不可沒，目前已資助近650個項目（電影項目除外）。自2009年以來，「計劃」獲注資金額超過三十億。數個行內知名及恆常的項目都有獲此計劃資助，例如香港-深圳城市\建築雙城雙年展、香港出版雙年獎、搶耳音樂廠牌計劃、Redress設計大賽、設計光譜及DigiCon6亞洲大賞等，涵蓋建築、印刷及出版、音樂、設計、數碼娛樂、廣告，以及電視七個界別。



來稿作者：林玥彤



今年，「計劃」新增了策略重點，期望鼓勵更多跨界別、跨領域的合作項目，文體旅局也表示將為相關的產業及其周邊商品開拓市場。可見，政府似乎想加深「產業化」的力度。近年，政府向内容創作確實投放了不少資源，而今個年度整體予創意產業的預算，又較上一年度原來的預算增加了30.4%。之不過，政府對上一次向此計劃注資是在2021至2022年度，並且注入了整整十億，今次卻僅撥出五億。

撇除金額的多少，促進產業發展不能單靠撥款資助，而是要配合完整的策略，這一點無論是從《施政報告》抑或是《預算案》看依舊模糊，仍然看不出文創產業未來發展的具體戰略。除了支援内容創造及孵化，產業發展還要顧及内容傳播及消費等環節，需要在多方面為創意生態提供足夠的支持和肯定，才能在政策上實現產業化思維，惠及業界。

其中，内容開發（content development）對「產業化」無疑是重要的。這關乎創意產業的IP（Intellectual Property，即知識產權）交易活動乃至佈局。從商業的角度來説，IP可以算是創意内容的「代名詞」，因此内容開發又稱IP開發，即是透過授權行爲，用一個原創素材衍生出更多樣的内容或商品，例如文本改編成電影、電影改編成遊戲、遊戲角色變成潮玩等，從而變成豐富的產業鏈。原創作品中的故事内容、角色與場景設定等亦能成爲獨立的元素，成爲獨立的IP，授權給不同媒介進行二次創作，例如角色授權、餐飲授權、商品聯名等，擴展至文創產業以外的商品及服務。這個過程可幫助原創内容挖掘市場潛力，從而鼓勵跨界合作，吸引不同的觀眾群及消費者。

在内地，IP開發萌芽於網絡文學改編，現已成爲形容因文化創作而衍生之商品的專用名詞；在台灣地區，IP開發則同樣指對原創内容進行二次創作，目前正大力推動文學和影視領域的產業合作；南韓則用「一源多用」（One-Source Multi-Use ）來表達相同的概念，成功築成文化内容產業、打造創造型文化經濟。

台灣文策院的「IP產業思維」

作爲推動台灣文創產業化發展的重點機構，文化内容策進院（簡稱文策院）在推動文創IP開發方面便做了許多嘗試，包括推出「内容開發專案計劃：出版與影視媒合」 、打造IP Meetup實驗性的平台 ，以及建置「編劇人才庫」。

這些計劃都以原創文本為基礎，期望加速出版界與影視界的跨界合作，鼓勵更多IP 改編授權。爲了促成合作，「出版與影視媒合計劃」會進行觀眾市場調查及投資製作公司的需求調查，以洞察行情，協助投資方找到適合改編原創小説與題材，讓雙方能有效地找到匹配的合作夥伴。而IP Meetup一站式平台，則能讓不同類型的文化內容和提案不受地域時間限制地上架及展示（包括出版、電影、劇集、動畫、漫畫、未來内容、表演藝術等），以便授權代理和投資製作方看到、尋找具開發潛力的内容，亦方便商談會議及交易於線下和線上同時進行。此外，爲了完善跨媒介的内容改編，「編劇人才庫」則能夠協助業界挖掘優秀的編劇人才，幫助原創文本影視化。雖然目前還未有知名的改編作品，但是這些由文策院主導的計劃相信能起到整合作用、聯繫業界。

IP開發關乎市場要素

值得留意的是，IP開發往往講究時效性及市場性，並不是所有被改編或被商品化的原創内容都能成功。成功的IP開發講求質量、意義和時機，並要在消費者和受眾之中具有一定的討論熱度和人氣，才有機會成功，因此與市場反應及文化消費趨勢有著密切的關係，對市場要素的考量及評估亦較多。但這也正是產業化、商業化的重點。

香港的IP產業發展曾被評爲裹足不前 ，除了每次都被拿出來舉例的老夫子、麥兜、金庸作品等，似乎舉不出還有哪些成功的例子，其實不然。從風靡潮玩界的Molly到早前爆紅的電影《飯戲攻心》，都是不錯的例子。Molly自2016年與內地潮玩巨頭泡泡瑪特合作後便成功開拓市場，由2016年開始至2019年底累計業績超過4.5億元人民幣 ，也因爲Molly角色深得消費者喜愛、可塑性高而使得聯名合作多不勝數。而電影《飯戲攻心》現時亦被改編為舞台劇，成功吸引大批觀眾入場支持。優秀的原創内容若能加以適當的開發，是可以在市場上掀起波瀾，甚至產生不小的文化潮流。

暢銷書籍可以變成票房冠軍，熱門漫畫又可以變成潮流玩意，基礎都在於本身優秀的原創内容，而「產業化」則能幫助原創内容發揚光大，創造更多的經濟、文化甚至社會價值。政府要意識到「產業化」不僅是撥款便能達到的，在孕育更多原創内容的同時，也需要為業界整合資源、挖掘並發展具有市場潛力的作品、營造市場熱度、加強宣傳推廣等一系列的策略。期盼這種思維能在之後公佈的《文藝創意產業發展藍圖》中體現。

作者林玥彤是團結香港基金研究員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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