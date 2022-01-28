文化體育及旅遊發展　不能只立一新局了事

林鄭月娥當初參選行政長官的政綱曾表示要分別成立文化局和旅遊局，但在去年任內最後一份《施政報告》才終於提出設立文化體育及旅遊局的初步構想，並於本年1月12日向新一屆立法會首次會議上公開相關方案，然而當中僅是籠統談到要整合原有分散在民政事務局、商務及經濟發展局的相關政策以「產生協同效應」，欠缺未來具體工作內容。



本星期三（1月26日），體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛就文體旅局向政府提出了書面質詢。署理民政事務局局長陳積志答覆的時候，也只是不斷重複當局過去既有的「創意智優計劃」、「電影發展基金」、「粵港澳文化合作會議」等政策，始終都在強調特區政府「一直」或「繼續」做什麼，卻完全看不到任何新的舉措。

霍啟剛。（資料圖片）

需要正面回應業界需要

文體旅局牽涉到幾個界別的產業發展，故此自然必須重視相關業界意見。必須注意的是，既然過去已有不同政府部門負責相關工作，但文體旅局的成立仍被提上議程一事本身，就已說明當局以往表現未盡令人滿意。在這個前提下，政府理應聆聽更多業界持份者的建議，好讓文體旅局與轄下部門的工作事半功倍才對。

不過，霍啟剛今次建議當局推動政府跨部門合作，透過「媒體數碼化」來幫助「增加文化藝術節目的覆蓋率」，官員對此便沒作出正面回應，反而用兩句「無論政府架構重組與否，政府亦會繼續確保各項措施得以順利推行」來躲避責任。就算日後文體旅局得以成立，如果執掌首長依然採取此種態度行事，對於業界發展亦難產生實際助益。

更換上司無助推動發展

香港本地推動文化、體育及旅遊產業發展的政策，最為遭人詬病之處便是只知側重金錢投入，但卻忽略具體的政策建構和目標設置。單純在行政結構上將相關部門給「共冶一爐」，以及更換它們的頂頭上司為同一個局，根本不會自動化解這些毛病。剛好國務院不久前發布《「十四五」旅遊業發展規劃》，內容全面覆蓋多項範疇，跟香港情況形成了鮮明對照。

政策局之所以為政策局，在於它能制訂、統籌及檢討特定範疇的政策，而文體旅局即將負責的領域便是相關產業發展。假若文體旅局主事官員最後還是繼續沿襲既有措施、強調調撥資源效率，沒法真正推動文化、體育及旅遊產業的發展，那麼這個新決策局恐怕只會淪為另一「新瓶舊酒」，再次令香港人失望而已。