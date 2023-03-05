多聲道｜香港不能錯過的兩會時間　我不能忽略的雙重積極作用

全國政協十四屆一次會議、十四屆全國人大一次會議將分別於4日、5日在北京開幕，對於國家的「兩會時間」，香港社會也不能忽視；而作為參與會議的一名全國政協委員，筆者不能忽略習近平總書記強調的「雙重積極作用」。



來稿作者：楊莉珊



今年的兩會有獨特意義，一方面是二十大的開局之年，代表國家很多大政方針將會啟航，為推動中國式現代化建設揭開新篇章。二是國家平穩渡過疫情，香港也全面復常後的一次全國兩會，新機遇與新挑戰並存。未來五年的中國將會怎樣，包括外交、港澳、兩岸、經濟、粵港澳大灣區、一帶一路等關鍵國策，相信這次的會議將透露出很多關鍵信息，深具參考價值。

香港與國家發展的聯繫日益緊密，榮辱與共，了解國家大事便可掌握香港未來的發展道路。掌握國家各項政策，也可以善用香港「超級聯繫人」的角色，從中尋找相關發展機遇。筆者認為香港青年特別應該關注「兩會時間」，別以為都是枯燥的政治語言，國家未來的發展方向，就可能是青年自身的發展方向。

最近，我透過香港優質師友網絡的平台，全力推動100名高中生返回內地體驗職場，並累積對內地發展的認知，這個「Grows Together職場有你」的項目初心也就是鼓勵香港青少年不要錯過國家的發展機遇。誠如中聯辦鄭雁雄主任常對媒體所言：更好認識國家、才可以增強香港「興」的動能。

全國兩會如此重要，筆者有幸繼續擔任政協委員，更要做好本份。港澳辦主任夏寶龍3日專程與我們港區委員見面，既表達了歡迎的熱情，也特別希望委員未來要繼續發揮其影響力，充分發揮雙重積極作用，即在香港及內地都要做好工作。

這句話對我們來說既是勉勵，也是要求。做為港區政協委員，大多成員在香港社會有相當影響力，應該對維護「一國兩制」發揮積極作用，一方面支持特區政府施政，另一方面為國家建言獻策，這就是「雙重積極作用」。這不僅僅是因為"政協的任務"，更因為中國是我們的國，香港是我們的家。

2023年，疫情已大抵過去，不少朋友都認為今年無論國家或香港，在經濟方面都會迎來比較明顯的發展機遇。但我們也應該看到，眼前的國際局勢風雲變幻，兩岸之間也有失和諧，加上今年是「一帶一路」倡議提出10周年、改革開放45周年等，可謂「危中有機 機中有危」。要尋找個人的發展機遇，要賦予香港社會更多「興」的能量，無論政協委員還是香港市民，都應該好好關注兩會，才能更好掌握國家最新的政策動向，為香港、為自己創造更美好未來。返港後，筆者也樂意與社會各界，特別是青年朋友分享兩會的資訊，因為我總相信，青年就是社會的未來。

作者楊莉珊是全國政協委員 、中國香港（地區）商會主席。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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