多聲道｜覓地建屋KPI做得到亦要做得好

政府公佈137區發展和132區填海以來，引起了將軍澳居民的強烈反對，亦可見與政府施政帶給市民幸福感是有所偏離。發展社區是好事，覓地增加房屋供應亦是好事，但137區美好願景的背後就是將6項厭惡性設施一次性堆在132區。事實上132區25公頃公共用地規模比整個137區約20公頃填海部分還要龐大。



來稿作者：張展鵬



更何況現時137區是仍處於規劃中，但132區周邊已經是發展成熟的社區，而137區的臨時混凝土配料廠，到了132就變成永久厭惡性設施，政府更是史無前例一次性將6項厭惡性設施放置在同一個社區。如此「開天殺價」對132區附近居民來說簡直就是天堂與地獄，這種巨大的落差要附近居民如何接受？無形中也製造了地區矛盾。

3月19日晚西貢區議會舉辦了一場將軍澳第137區及132區近岸填海居民諮詢會，當晚由西貢區議會主席主持，有6位區議員及8名部門代表出席，有70名居民出席諮詢，30名居民獲得表達意見的機會。這算是自局方1月19日公佈132填海計劃以來，第一次直接面對面與居民溝通的會議。此前，局方「低調」展開諮詢，居民甚至找不到提交意見的地方就說3月底結束諮詢期。

會議當晚雖然有多名居民獲得表達意見的機會，但在部門代表長達10幾分鐘的解答中，永遠只圍繞發展需要，經濟效益協同效應，是看不到對於居民之前一直強調太近民居，改用岩洞，要求分拆開訴求的準備，因此亦難免引起了居民強烈不滿，情緒激動。之前政府倡導將軍澳建設綠色健康社區，而區內不僅有跨灣大橋新落成的行人徑及單車徑，還有將軍澳海濱公園及海濱長廊，本可欣賞美麗海岸線呼吸新鮮空氣，下一秒就說搬入6項厭惡設施在已經發展的社區裡面，難怪居民都直言質疑政府「係唔係有精神分裂」 。

厭惡設施的選址要全港研究

作為當區議員既要代表居民發聲捍衛權益，亦要協助政府施政。在會議上本人亦強調，無論是132區也好，137區也好，政府要發展社區，是應要有一套完整及準確的發展理念，具備全盤考慮及長遠的策略性思維，而不是見步行步為了交出成績，最後只會得不償失令政府公信力削弱。

在厭惡設施的選址上，是應該要一籃子去考慮作全港性的研究，不應該是137區要發展，就將設施推到臨近的132區，這根本就是兩件事，需要分開諮詢。難道支持137區發展就要支持132厭惡性設施？137區美好的發展藍圖之下就可以忽視厭惡性設施對132區附近居民造成的滋擾？當然我們亦理解發展的需要，但137區是不是可以分階段發展，讓政府有更多時間去研究雙方可接納方案，分階段轉移現有厭惡性設施，而不是一次性決定安置6項厭惡設施呢？

公平的講每個區都應該承擔起該有的社會責任，例如垃圾轉運站，將軍澳48萬居民，而東九龍單觀塘區就有超過66萬人口，誰主誰次很明顯，而將軍澳已經承受了堆填區30年，一下子又來6項厭惡性設施，根本是讓人難以接受的。

在電力設施的選址上，政府更可以考慮東龍島及鐵篸洲，位置處於港島及新界中間，對於接駁中電及港燈的電網是否更為有利？

而對於岩洞方案，土木工程拓展署聯同規劃署完成的「岩洞發展長遠策略－可行性研究」中「30號」位於油塘的策略性岩洞區，不僅臨海交通方便亦能減少對周邊居民的滋擾，既然之前已經做了研究現時卻不推出難道是因為成本貴？耗時長？懶得做？

不急於諮詢 先做好研究

同時我亦希望政府下一次面對居民的諮詢，弄清楚「講解會」和「諮詢會」的分別，有所準備及交出突破的方案，若不是還不如不急於展開下一次諮詢，去做更多的研究和方案，不然對居民來說毫無進展亦浪費時間。解決方案總會比困難多，事在人為，希望部門上下一心切實為市民排憂解難。

隨著國安法的落實，完善選舉制度下，香港實現由亂到治的重大轉折，正處在由治及興的關鍵時期，社會各界都期望著新一屆特區政府施政會展現新氣象。 作為調景嶺區議員亦是選委一員，本人有感而發，就是要良政善治，珍惜各種有利條件，達至人心回歸的目標。

習近平主席時常提醒我們要牢固地樹立以人民為中心的發展思想。 說到底，政府一切工作的宗旨就是為民造福。 習近平主席講：「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」。新任國務院總理李強亦說，政府工作就是要貼近老百姓的實際感受去謀劃、推進，真正做到民有所盼、政有所為。

做好人心回歸，不單是祖國的繁榮強盛帶給市民的民族自豪感認同感，亦需要政府切實為民用心服務帶給市民幸福感信任感。希望政府可以懸崖勒馬，拿出魄力調整思維平衡各方所需，推動高質量發展之餘，亦要貼近老百姓感受，創造雙贏。

作者張展鵬是選舉委員會委員、西貢區議員、民生圓桌創始人。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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