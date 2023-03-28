柯創盛｜科技園管理不善　管理層怎能置身事外

2023年全國兩會勝利閉幕，筆者最近參加過多場「兩會」精神分享會，深刻體會到中央對香港的重視和關愛，特別是在創新科技和教育方面的支持。創科是引領國家發展的重要引擎，《國務院機構改革方案》提出重新組建科學技術部，筆者不禁聯想到，香港的創科龍頭科技園公司，成立二十多年來推動本港創科發展成效不彰，是否也有需要推行改革，以及檢視管理層是否適合繼續領導科技園。



來稿作者：柯創盛



中央非常重視科技發展，亦予以香港發展成國際創新科技中心的重任。習近平總書記去年6月考察科學園，寄語香港發揮自身優勢，強化產學研創新協同，著力建設全球科技創新高地。筆者認為，科技園公司要從內部革新，才能真正帶領香港創科走向國際、融入國家發展大局。

猶記得科技園公司成立之初，聲言要為香港創造一個創新科技生態環境。然而，二十多年過去，科技園內仍充斥不少傳統食品廠、電子廠和工程公司。此外，科技園多次被揭發平價批地予大型公司經營數據中心，租戶違法租契和地契的情況亦屢見不鮮，當中以壹傳媒集團黎智英的欺詐案最為轟動。筆者建議，當這些無助推動創科的租戶約滿後，科技園不應再續租；對於違規的租戶，園方更應予以追究，必要時採取法律行動，以確保租戶均是從是科技產業，例如科技園過去曾就亞視違反大埔工業邨的批地條款而入稟要求收回該地。

另一方面，去年5月上訴庭已明確指出科技園公司對租賃限制政策理解錯誤；同年12月區域法官就黎智英欺詐案所作的判詞中，更狠批科技園沒有克盡己責，打擊違規和違反租契的情況。事隔數月，科技園仍然不為所動，沒有對外公佈有否加強巡查，以杜絕違規個案。筆者認為，科技園這種「嘆慢板」和欠缺透明度的歪風，應該及早糾正。

行政長官李家超去年發表的《施政報告》，提及要強化公務員的管治，如有表現欠佳的人員經督導和輔助後仍沒有改善，應及時終止聘用。科技園作為公營機構，亦應跟從此原則，特別是科技園掌握大量土地資源，但其轄下的工業邨竟多達10幅閒置土地，嚴重浪費土地資源。公務員表現不達標尚且可能面對終止聘用的後果，一眾科技園管理層若在推動創科上無成效，在情在理也需要向他們問責。

積極推動創科發展，不僅是回應中央對香港建設國際創科中心的熱切期望，也體現出香港在國家發展大局中的承擔。要說好香港推動創科這個故事，必先矯正執行者——科技園的現存問題。

作者柯創盛是觀塘區議會主席及香港群策匯思主席。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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