恩威並施｜如何改革香港科技園

香港要推動創科，香港科技園公司必需要進行改革。目前香港科技園最嚴重的問題是規模過大，沒有焦點，經常舉辦一些假大空的論壇活動，只有公關式包裝，設計了一些什麼創科培育計劃、科技企業家計劃，計劃多多但是實質成效成疑，沒有培養出多少公司和人才。它更像是一個非常巨大的政府地產項目，整個權力結構——由董事會以至執行頂層建築設計，都對業界缺乏真正了解運作。創新科技及工業局局長孫東教授要出手改革，香港科技園才能成功。



怎樣改革？其實改革並不困難，但要解答一個常識問題︰科技園如何分析香港的優勢在哪裏？舉例︰香港在音響科技相關方面其實有很優秀的文化傳統，香港可以是全球音響發燒友的其中一個重要基地，在香港可以買到全世界最好的音響品牌，香港自家也有很多中小型公司出產音響線材、音響擴音機、耳機擴音器，各適其適。雖然它們有些能達至國際級水平，在國際音響市場上有一席之地，但是現在沒有重點培育，是分散在香港不同工業區內。

若果科技園能夠集中香港不同的亮點，例如音響產業和技術，它必然會進一步提升。韓國近年的音響品牌已經能夠進入國際市場，因為韓國真正把本國品牌國際化，而香港卻是買國際品牌回來就說是成功。在香港科技園發展歷程中，聽說過什麼醫學、數碼、人工智能等國際大型公司進駐香港，引進什麼醫藥、數據新技術，但是到頭來都只讓人見到一些公開的領導剪綵活動，之後不見得有跟進。

科技園要革新，首先就要重組、重整、分散，例如應該以政府資助的香港應用科技研究院（應科院）作為真正的龍頭，由應科院的專家主導整個科技園的科研部分。產業部分應該直接由科技公司去主導，例如大埔、元朗的創新園裏面有很多和藥物、食品有關，那就可以直接由那些公司去管理園區，透過他們吸引一些相關行業，在周邊形成一個生態圈。又例如，何不把大埔創新園的主要部分給予華為（Huawei）或小米（Xiaomi），簽約二十年，讓他們在那裏成立科研基地,研究AI（人工智能）等等，營造產業主導的發展？

若果科技園的目的是發展科技產業，就必需要由產業人士主導，而不是由地產主導。產業人士主導就應該直接由熟悉產業的公司去做。不單只是內地的科技公司，其實日本、新加坡、歐美等地的科技公司也有一些已經進駐科技園區，把他們做大變大，讓他們形成主導才能成功。目前這種董事會委員模式，根本行不通，甚至可謂笑話百出。他們出來說的都是一大堆數字，都是虛的數字，什麼一千間公司變六千間公司，其實若有一間大公司培養出來，才能成功，但現在連一家都沒有，這就是失敗。科技園很多中小公司是有潛力的，但都已經轉移到內地，因為內地有發展空間，而若一家公司有少少成功，也會被科技園趕走，因為它說要把機會給予其他公司。

所以我覺得科技園要拆解，分拆為幾個部分。不同區域的科技園應由不同的公司去主導發展，而不應該沿用目前這種委員會模式。整個科技園的頂層建築、公關部門的預算、產業部門的預算如何運作？基本上就是典型香港九十年代公營機構的那種模式，追不上科技，也追不上時代。它們宣傳模式缺乏任何創新創意與科技成份。你到科學園走走就會知道，連基本的路標都很混亂。老闆們有私家車接送，當然不用理會這類問題，但一個普通小市民進入科技園，也許根本不知道如何在裏面行走。換句話說，科學園的管理基本上就不是為普通人設計，而是為老闆設計。

科學園的建築設計假大空，中間那個鵝蛋形的金蛋，裏面只是一個普通的盒子，為什麼外面要做個蛋型設計？有人會說這體現了中國文化觀念「外圓內方」．硬要這樣說也沒有辦法。浪費大量金錢在基建上面，但是連一間公司也跑不出來，這才是問題。

最簡單的方法就是重組，把不同的部分去分工做好。從前香港科技園在又一城附近設有一個創新中心（InnoCentre），本來是集中給建築電影設計相關、創新相關的公司進駐，但現在也沒有了。香港科技園需要有具體的目標指標，而不只是問政府拿錢，如果拿了一百億卻只去做金融投資，那就不是科技園，而是拿政府錢舉辦一些好像和科技相關活動的樂園吧。

科技園應該吸引有興趣到內地發展的科技公司進駐，也應該吸引深圳等大灣區地區的科技公司來香港，同時應該研究本地的強項。這三方面一起去做才可以成功，而且要搞清楚由誰主導。

香港政府雖然有十八萬名公務員，但真正做實事的可能只有兩三萬，其他很多人都只是在處理程序，而不是處理和政策有關的事。公務員學院院長郭蔭庶要求公務員認識國情，但現在香港公務員不單只不了解國情，很多人連現實世界怎樣運作都搞不清楚，只是在處理程序。若果這個封閉式的公務員制度不打破，香港根本不能發展創科。從設計專業來看，孫東局長轄下創新科技署的logo便很幼稚，看不到裏面有什麼創新、有什麼科技。很多人說香港是世界級的，但是政府連自身的標記都做不好，又如何能夠真正推動創科呢？

創新科技署的官員大部分都是處理計劃申請的EO（行政主任）或是對技術水平要求不高的行政人員，他們如何做創新科技呢？看看內地負責推動創科業的官員，或是新加坡、日本、馬來西亞的相關官員，他們都會擁有一些基本創科背景的基礎，對比香港創新科技署署長的履歷，讓人不免懷疑她如何推動創新科技呢？再看看科技園的頂層設計，他們又有什麼科技上的成就？憑什麼本事去帶動科技園發展？這些都是香港政府需要反思的。要真正推動科技產業發展，就需要由專家主導，若繼續像目前這種委員會式程序主導，最後只會一事無成。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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