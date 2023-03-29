多聲道｜土地流標非壞事　改劃簡約創業基地助青年上流

香港正迎來發展的新起點，國家主席習近平指出「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」。青年工作對香港未來的發展具有重要意義，決定着香港的經濟潛力、創新活力與社會凝聚力，政府有責任為年輕人創造更多崗位，謀求更多發展機遇，提升青年上流動能。



來稿作者：楊諾軒



香港擁有一個充滿活力的初創生態系統，根據香港投資推廣署2022年初創企業統計，本港的初創公司數量再創歷史新高，展現相當的韌力，反映創業風潮愈來愈熱。惟萬事起頭難，籌集資金往往是最艱難的第一步，一些初創青年指出政府創業支援配套不足，創業路上屢遇制肘。

最近社會對於簡約公屋的討論如火如茶，利用「組裝合成」建築法，在短時間內提供近3萬個單位，可見組裝合成法具有無限的可能性及持續性。現時模塊化的商業辦公室在國外越趨普遍，成功例子更比比皆是，在租金等多方面也對初創公司而言具一定的吸引力。

此前政府發布《青年發展藍圖》，鼓勵年輕人創新創業，支持多元事業發展。筆者認為，「授人以魚同時授人以漁」，政府是否可考慮使用「組裝合成」建築法，在未拍出的商業用地，探索建設「簡約創業基地」，以相對低廉的價格，構建共享辦公空間，提供各式商業服務和活動，解決青年創業所需，發展產業多元化，振興本港經濟。

商業改臨時「創業用地」 鋁結構重用率高

近期政府有多個大型土地發展項目流標，或以低於市場價的方式「賤賣土地」，反映經濟復甦動力依然疲弱，發展商投地取態趨向保守。此前財政司司長陳茂波表示，「不到價不賣，不會因財赤心急賣地」，但原屬黃金地皮的洗衣街，以最高估價的五分一出售予地產商，難免會惹人猜想政府庫房緊張。目前「靚地」買少見少，不如趁著賣地前的空窗期，將部分「曬太陽」的商業用地發展成臨時的初創辦公室或共享辦公空間，為青年提供設備齊全的初創工作空間。

筆者建議，「簡約創業基地」可採用鋁結構興建。鋁結構常見於商業場景的應用，如長洲兩層的渠務處辦公室。相比其他選擇，鋁結構清拆時可達致近乎零廢物，屬可重複利用的新型環保綠色建築，一方面有助推動綠色建築發展，助力實現碳中和的目標，另一方面興建高度不會過高，也較符合臨時辦公室的經濟效益，避免出現過多的空置而造成浪費，同時抗風抗震等特性也不遜於其他結構。

創業支援刻不容緩

年青人創業路上普遍崎嶇不平，有時單憑一己之力，難免力有不逮。政府要幫助青年構建上流階梯，需要解決他們在學業、就業、創業、置業面臨的實際困難。

筆者建議，政府可在「簡約創業基地」，安排多元化的初創支援活動，實現「官商民三方合作」，例如安排不同範疇的企業家舉行分享活動，藉此提供專業的運營知識與技術，協助初創青年制定未來發展目標。

同時，可借鑑「共創明TEEN計劃」，為各個進駐的初創青年配對一個具資歷的企業家，全方位提供適切支援，亦可邀請部分投資者投資具潛力發展的初創項目，振興本地初創市場。政府也可為初創青年，組織更多大灣區交流活動，加深他們對事業發展的認識，鼓勵他們主動融入國家發展大局，積極發揮所長。

青年興則國家興，青年強則國家強。身為「促進者」的政府需要多管齊下，把握青年脈搏，引領青年發展。「簡約創業基地」一方面可普及化組裝合成技術，減碳減廢，另一方面可加強青少年向上流能力，還可確保地盡其用，一舉三得，何樂而不為？

作者楊諾軒是香港青年協進會主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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