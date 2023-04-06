進言廣達｜旅客立食兩餸飯　皆因基建不理想

全城熱話的「立食」兩餸飯事件，惹起公眾對於訪港平價團的高度關注。有指以往營運內地團團餐「餐費相宜」，令平價團只能以「圍皮」方式要旅客體驗；另一邊指有年長團友因要食藥，要求提早進餐，全團食兩餸飯是出於人道考量。不論如何，是次立食事件觀感上感覺負面是不爭事實，而旅行團過度集中於某一社區，長期對當區居民帶來民生影響，是疫情前已延宕至今的問題，尾大不掉。



來稿作者：黃進達



百貨應百客，旅行社針對不同消費人群提供服務，無論是平價團或豪華團，其實各有市場，但當中內地訪港平價團於坊間產生較多討論。傳統社區如紅磡、土瓜灣一帶作為民生社區，過去多間「註冊商店」進駐紅磡和土瓜灣，其中有幾條街道幾可稱為「註冊商店」街。加上區內的旅遊巴違泊、旅客阻街等問題一直未解決，已經令到當區市民非常懊惱。

平價團集中出現於舊社區

疫情之下，該區經營團餐的食肆大幅減少，另一邊廂農曆新年後的訪港旅客數字陸續增加，當中內地旅客已回復到疫情前的45%。此消彼長，區內食肆不勝負荷是可以預見的事。歸根究柢，主要是過去未有以通盤考慮將旅遊配套如大巴停泊處、旅客服務區及註冊商店平均分布，導致民生設施相對老舊的紅磡、土瓜灣持續面對旅客洪流，而其他區分則尚有很大程度可以提供接待的空間。又再因為老舊區分租金與物價升幅始終有上限，如無政策調控，始終擺脫不了「平價團—舊社區」的迴圈。

筆者曾指香港疫下的服務行業需要有「醒酒時間」，服務行業以人為本，應著重提升受眾的滿意度，故香港應為「疫後第一桶金」旅客提供妥帖照顧，務必呈現香港最好一面：安全、周到、健康、便捷，使其賓至如歸。當前旅客重臨香港，作為多元待客之都，在大方向上接待旅客可謂多多益善。在總體情況，目前最大影響點在於旅遊業配套產業集中於舊區，所以舊區居民自然首當其衝，未能享受到立時的帶旺經濟成果，卻即時領教了人流、交通與環境衞生壓力。政府需要有決心，協助周邊地區建設接待旅客的基建配套，以免某一兩個區域過份擁堵。這個思路除了增加地區旅客的承受能力以外，亦是為目前較受旅行團影響市民提供緩解之道。

長遠而言，特區政府要開闢專門接待入境團的旅客商城，以往也曾有業界自發做過，吸取到的經驗得知選址非常重要，絕不是靠近邊境就一定便利旅客，也要考慮旅行團的行程能否配合，在整體配套上是否適合旅行團前往。這些都需要以促進整個旅遊發展的高角度，作長遠規劃。目前地區旅遊配套資源錯配的情況，其實已經不是一天半會的事了。政府必須務實有為，盡早思考如何改善旅遊接待能力，包括研究可容納批量旅行團的場域與安置接待旅行團生意的商戶，更應在交通配套上多花心機。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員及全國青聯委員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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