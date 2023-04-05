多聲道｜對廉價旅行團不宜一禁了之

香港與內地全面通關後，由於政府服務不足、業界管理不善，內地廉價旅行團再次給紅磡和土瓜灣等地區的市民帶來滋擾問題，於是有論者表示，廉價旅行團對本港經濟增長並無多大裨益，建議限制甚至禁止廉價旅行團進入香港。這是一種過於簡單粗暴的處理辦法，並不利於香港的長期繁榮穩定。香港面臨的不是要不要廉價旅行團的問題，而是如何引導和規管廉價旅行團的問題。



來稿作者：伍俊飛



廉價旅行團屬於一種現代大眾旅遊服務，遊客以普通公眾為主，採取有組織的團體包價旅遊模式，按照事先安排的時間、線路和活動內容完成旅遊行程。大眾旅遊服務的急劇增長，既給旅遊目的地帶來可觀的社會和經濟收益，也給當地社區的生活環境帶來一些負面影響，因此國際社會隨之倡導管理得當的「負責任旅遊」，確保旅遊業和社區共同實現可持續發展。

政府在推動「負責任旅遊」中需要承擔關鍵角色。政府宜應用系統化思維，加強大眾旅遊時代的服務品質監管，統籌遊客的多層次、多元化需求和社區秩序與環境的維護；宜應用創新科技手段，通過數位化基礎設施完善遊客流量分佈和控制機制，提高旅遊服務專業化水準；宜營造良好的市場環境，引導旅行社落實「錯峰、預約、分流」要求，維護遊客與社區的融洽關係。

只要特區政府和旅遊業界攜手行動，香港就不存在拒絕廉價旅行團的理由。首先，從供求關係、價格信號、交易費用等方面來看，廉價旅行團沒有導致市場失靈。特區政府應尊重市場選擇，鼓勵本地商家順應巿場需求，為內地同胞提供「價廉物美」的服務。在租金昂貴的金鐘地帶，有能力的商家可以為消費者提供價格在30港元左右的兩餸飯，相信其它地區的供應商同樣可以做到。

其次，遊客對社區的滋擾問題可以通過資源合理配置來解決。特區政府應該積極作為，為業界提供相關支援，改變資源錯配的現狀，包括擴大接待旅行團的持牌商店所屬地區範圍，不可一味集中在紅磡、土瓜灣等人口密度大的居民區；把接待旅行團的食肆納入規管範圍，通過發牌管理其服務品質；增加接待旅行團食肆的數量，允許衛生、消防達標的團餐商家在工廠大廈、郵輪碼頭、閒置的海上船舶甚至新界棕地運營；通過數位技術對用餐、購物的團體遊客進行即時疏導，避免人流在少數居民區發生過度擁擠現象；參考政府為外傭提供的服務，劃出特定的公共場所，供廉價旅行團成員活動。

第三，禁止廉價旅行團不利於香港旅遊業可持續發展。全球旅遊業發展趨勢表明，現代旅遊具有需求、渠道和供給碎片化的特點，行業進入壁壘低、所需資金少、就業人數多、社會效益好，因此與旅遊相關的企業數量不斷攀升，國際競爭愈來愈激烈，各個經濟體都在打旅遊牌，爭奪世界各地的遊客，並針對特定群體的消費文化提供大眾旅遊定制服務。來自內地的廉價旅行團成員，基本以退休老人為主，其實並非來自真正的「窮苦家庭」。他們年輕時經歷國家艱苦奮鬥的年代，養成勤儉節約的習慣，而他們的中產子女、親友並不一定如此「省錢」。拒絕主動上門的內地廉價旅行團，容易失去其背後龐大的中產消費群體對香港的支持，此種做法顯示有關人士既不懂中國國情，更缺乏長遠的商業眼光。

第四，包括旅遊業在內的服務業是典型的體驗經濟，城市和企業的口碑至關重要。如果某個城市無法在消費者中樹立良好口碑，不能維護和鞏固國際競爭優勢，那麼當地服務業的世界市場份額就可能下降，從而對城市經濟可持續發展造成困難。特區政府目前正以「你好，香港！」為主題在全球傳播香港品牌，向全世界講述香港故事、推廣香港商機、介紹旅遊景點，大力吸引旅客訪港。如果香港此時此刻向內地廉價旅行團說「不」，那麼政府所有的宣傳推廣成果可能功虧一簣，化為烏有。

筆者有一次到內地出差，因為瑣事繁多，匆忙中忘記了列印開會必需的文件，不得已只好求助於街邊的地產中介鏈家，結果經紀人熱情地提供了免費服務，解除了筆者的燃眉之急。這一體驗給筆者留下深刻的正面印象。後來筆者方知該連鎖品牌多年堅持為有需要的消費者提供列印服務，因而有「鏈家列印店」的美譽，鏈家的品牌形象在筆者心目中頓時高大起來。與此類似，西方的連鎖速食品牌麥當勞、肯德基向公眾開放廁所，也極大地提升了品牌的美譽度，由此獲得消費者的一貫信任和支持。

鏈家、麥當勞、肯德基為有需要的人提供免費服務，沒有為企業直接創造收益，但這些品牌為社會提供公益服務，其實商業上的利益遠遠大於損失，邊際成本並不高，基本上可以忽略不計。品牌美譽度帶來認可度、忠誠度和優先消費選擇，在激烈的市場競爭中，對有規模的公司來講，這往往意味著數額巨大的收入。公司如此，城市亦然，所以特區政府宜從香港長遠利益角度來處理廉價旅行團問題。

作者伍俊飛是紫荊黨政策研究院院長。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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