團結香港基金｜做好超級聯繫人　國際金融中心金字招牌熠熠生輝

中聯辦主任鄭雁雄在團結香港基金（4月17日）舉辦的「聯通世界的香港 - 新機遇 新未來」國際論壇以視像方式致詞時指，香港應保持「馬照跑、舞照跳、股照炒、外語照講、洋名照叫」，走好國際化道路。同時，在國家現代化進程中，香港作爲國際大都會的重大優勢將會更加突出，超級聯繫人的角色會越加明顯，香港金融業也會迎來更多機遇。



來稿作者：麥穎聰



確然，香港作爲國際金融中心，最大的優勢是具備連接中國和全球市場的能力。香港多年來與內地開拓資本流動渠道，加強兩地市場的互聯互通，也讓國際投資者可以接觸內地市場，當中包括2014年開通的滬港通、2016年的深港通，以及2017的債券通等。與此同時，香港作爲通往內地的橋樑角色日益增強。以滬深港通爲例，現時北向的每日平均成交額超過970億人民幣，是機制啓動時的16倍；另外，滬深股通股票數量分別達1,192隻和1,336隻，市值覆蓋率分別為90.94%和86%。熱烈的市場反應造就了滬深港通的空前成功，同時證明兩地市場深度融合乃香港保持國際金融中心地位的必然路徑。

而且，香港努力不懈推進落實各項金融支持經濟發展的措施，確保金融市場的競爭力，以及貫通內地及國際資本市場的最佳渠道。上月中，兩地三家交易所進一步擴大滬深港通股票的範圍，規模是自開通以來最大，其中最爲矚目的是將符合條件，在香港主要上市的外國公司股票納入港股通。此舉為內地投資者提供更多元化投資選擇外，更為外國公司打開內地資金大門，大大提升香港融資平台的競爭力。

擁有得天獨厚的優勢，也要從世界變局中尋找機遇。縱觀環球經濟發展進程，亞太區的增長可謂最爲吸引，香港作爲區内金融樞紐當然是機不可失。2020年，中國與東盟十國、日本、韓國、澳洲及新西蘭簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。RCEP是全球最大自由貿易協議，也是中國簽署的首份大型多邊自由貿易協議，自然會爲金融業帶來商機。股票市場方面，香港是最受歡迎的東盟企業海外上市地，擁有超過80間東盟公司在港交所上市。香港可著力吸引區内優質的企業來港上市，並為更多有意進入中國市場的環球品牌以及希望走向世界的國内企業提供金融服務。作為全球唯一同時享有中國優勢和世界優勢的城市，香港應藉著RCEP和不斷優化的互聯互通機制，讓金融市場在國際化的道路上愈走愈遠。

隨著香港在後疫情時代重返國際舞台，金融業面對全球新形勢新變化，須加強與不同國家的聯繫往來，繼續發揮「背靠祖國、聯通世界」的角色，說出更精彩的香港故事。

作者麥穎聰是團結香港基金研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。