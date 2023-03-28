團結香港基金｜虛擬製作顛覆影視行業　政策跟得上科技變革嗎？

疫情三年，人工智能、區塊鏈、虛擬實境等創新科技於文創產業的應用得以迅速發展。這些技術的運用，是創意工作者在面對疫情時，必須尋求方法去解決工作困境的成果。如今踏入後疫情時代，各種各樣的科技繼續顛覆著傳統行業中的內容創作及運作模式。虛擬製作不僅在疫情時成爲熱門話題，更成為了影視娛樂行業中，內容製作及拍攝模式的重要突破。



來稿作者：林玥彤



虛擬製作正顛覆著傳統電影及電視等行業的拍攝工作流程。過程中，創作者使用實時遊戲引擎（real-time game engine）製作虛擬背景，再將虛擬背景顯示在大型LED屏幕上，打造出想像中的電影場景。原本需要經過後期製作才能添加的特效或其它加工步驟，如今變成了前期工作。事實上，這項技術已在影視行業中站穩了腳跟。今年獲奧斯卡提名的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）以及Netflix科幻片《寧靜海》等都採用了虛擬製作。虛擬製作也不乏在音樂視頻（MV）、廣告、現場活動等領域中被廣泛使用。

2021年播出的Netflix韓國科幻劇集《寧靜海》使用了虛擬製作技術。（Netflix）

與傳統的製作方式相比，許多人都認為虛擬製作能夠帶來更多好處。其一就是時間和成本效益更高，允許製作人員對虛擬背景進行反覆修改，像是燈光和色彩等都可以快速調整，讓場景可以即時改變，而又不會對製作時間表或預算構成太大的風險。懸崖可以即時變成大海、日出也可以瞬間變成日落。這可讓原本需要數週才能完成的外景拍攝，縮短為在攝影棚內幾天的時間。

亦正因如此，演員和工作人員可以避免到危險方進行拍攝，若涉及科幻或現實生活中沒有的場景，虛擬背景則可以讓演員彷彿置身於其中，不需要只靠幻想演戲，再用綠幕作後期製作。

由於許多場景都能夠透過虛擬背景實現，製作過程也可以變得更加環保。而新創造的虛擬環境亦可成爲數字資產，只要它們與遊戲引擎相匹配，便可重複使用或者經過修改循環再用，讓數碼内容變得更加豐富。整個工作流程能即時將攝影棚裏真實的元素（例如演員及真實道具）及虛擬的元素（例如燈光及特效）結合，為導演和製作人員提供更大的靈活性和創作自由度。

當然，虛擬製作未必會完全取代傳統的製作模式，技術仍有待完善，但無可否認它已成為一股不可忽視的趨勢。從市場規模來看，虛擬製作穩步增長。2022年，全球虛擬製作市場規模為18.2億美元，預計到2030年將增長到67.8億美元。

全球興建虛擬製作影棚

世界各地的製片廠亦正在興建大型虛擬製作影棚。2021年，世上歷史最悠久的製片廠巴貝爾斯堡攝影棚（Studio Babelsberg）打造了Dark Bay虛擬製作影棚，為歐洲最大的虛擬製作影棚之一，而且配備了巨大的旋轉舞台，瞬間在業界掀起了熱論。早前大熱的Netflix科幻劇集《1899》便是首批在該處進行拍攝的作品。今年3月，美國的NantStudio也在澳洲建設了號稱擁有全世界最大LED屏幕牆的虛擬製作影棚，而中國内地的博采傳媒亦自主研發並創造了虛擬製片系統Versatile Stage，技術水平達到世界領先，先後在杭州、安吉，以及溫哥華興建攝影棚。我們亦可以在韓國及泰國等地見到虛擬影棚的身影，可見全球影視行業對虛擬製作的需求是有增無減。

香港寸土寸金，雖然難以興建超大型的虛擬製作影棚，但絲毫不減業界探索及推動虛擬製作發展的熱情。香港最大的電影製片廠邵氏影城就曾於2021年與電影攝影師學會共同舉辦過「電影虛擬製作測試」，在攝影廠中搭建了LED屏幕牆和相關設備，邀請了一眾電影製作人士參與、認識及體驗虛擬製作，反應熱烈。這證明業界是非常踴躍嘗試的，亦不斷尋找機會進行試驗和試行。去年，科學園也迎來了香港首家專做虛擬製作的公司Votion Studios。此外，在香港設有分公司的跨國企業亦具備虛擬製作設備及能力，例如Creatives Technologies。

知專設計學院亦是香港目前唯一一間將一套完整的LED裝備引入實踐課堂的學校。（資料圖片）

業界渴求虛擬製作 培育人才要跟得上

要推動虛擬製作發展，需要大量的培訓及相對昂貴的技術設備與測試空間。此領域的專才稀缺，但產業對這類人才的需求卻又很大。懂得操作遊戲引擎是虛擬製作的關鍵，調查所示，擅長使用遊戲引擎的遊戲開發者享有同行最高的十年預計增長率，高達21%。

近年政府推動藝術科技發展，促使各大院校爲學生開設新的藝術科技課程。香港知專設計學院便是目前非常積極教授虛擬製作的高校，其新增的藝術科技高級文憑，便有提供相對全面的課程，涵蓋前期策劃及成品預視化、電影場景建模、虛擬佈光、虛擬製作拍攝等技能。知專設計學院亦是目前唯一一間將一套完整的LED裝備引入實踐課堂的學校。

不久前，學校亦有舉辦「電影虛擬製作分享會」，放映由博采傳媒用虛擬製作拍攝的科幻短片《New Air/ 誕辰》，讓業界人士與學生都能夠了解最新的行情和技術。這反映出，院校與業界的聯結非常重要。虛擬製作發展迅速，創意人才的培訓也應跟上腳步，與業界接軌。

作為疫情時代的新變革，虛擬製作正改變著影視娛樂產業，創新了說故事的方式。世界各地都積極發展此技術流程，我們的政策又能否跟得上產業中的科技變革呢？

作者林玥彤是團結香港基金研究員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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