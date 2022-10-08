搶人才｜創科界流失率達兩三成　應科院葉成輝︰情況嚴重籲增補貼

香港應用科技研究院行政總裁葉成輝，今日（8日）於電視節目訪問中表示，本港創界正面對人才嚴重流失問題，近年不少機構離開香港，帶同員工離開，有職位空缺的公司亦會出更高薪金吸引人才，造成音樂椅效應，今年創科人才的流失率約為20至30%，指相較以往的10至15%是十分嚴重。



葉成輝認為，香港生活成本貴是其中一項阻礙專才來港或留港的重要因素，認為可由補貼入手，如提供租金較便宜的居住環境、提供津貼以助生活等。他續說，本港每年的公開試狀元都希望成為醫生或律師，是本港獨有現象，在外國或內地則不少成績優異學生會選擇投身電子工程等創科範疇。葉認為應加強推廣創科的成功案例，增加公眾對科研行業的肯定。



葉成輝指近年不少機構離開香港，連帶帶同員工離開，而有職位空缺的公司亦會出更高的薪金以吸引人才，造成音樂椅效應。（張美華攝/資料圖片）

葉成輝開席有線電視節目「有理有得傾」時表示，創科界正面對人才流失問題，而且是「一浪接一浪」。他指出，除移民潮外，近年不少機構離開香港，帶同員工離開，而有職位空缺的公司，則會出以更高薪金吸引人才，造成音樂椅效應。

他說，今年本港創科人才的流失率約為20至30%，「如果你keep到20%已經好叻」，指相較以往的10至15%，情況是十分嚴重。

香港生活成本貴 阻礙專才來港或留港

為應對人才流失，葉成輝認為應由政策方面入手，要「更快、更狠、更準」吸引人才。他指出，在香港生活成本貴，是其中一個阻礙專才來港或留港的重要因素，認為可由補貼入手，如提供租金較便宜的居住環境、提供津貼以助生活，甚至為專才提供學校津貼，滿足他們學習需要等。

另外，專才計劃的挑選亦可更為彈性，指現時要頭100間大學的專才才可入選，認為可針對人才短暫範疇作招募，期待即將發表的《施政報告》當中，會有更多相關的政策，以助解決人才不足的問題。

另外，近年的畢業生人數下跌，都令人才不足的問題更加嚴重。葉成輝說，每年的公開試狀元都希望成為醫生或律師，是香港很獨有現象。外國或內地不少成績優異的學生，則會選擇投身電子工程等創科範疇，認為應加強推廣創科的成功案例，增加大眾對科研行業的肯定。同時他亦認為應從小培養學生對科研的興趣，如加強推廣STEM教育等。

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葉成輝又期望，可有足夠的補貼，給予成功當選者首個上太空的香港人，「唔好令佢薪金上有損失。」葉續說，在航天科技方面，香港發展不及內地先進，而香港創科發展着力於人工智慧、無人機、材料背後的分析，如香港要發展航天科技，需與內地有更多接軌，「唔睇內地係嘥咗。」