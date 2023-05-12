來稿｜多元香港動起來　「一國兩制」有著數

剛剛過去的「五一」勞動節，香港旅遊開始暢旺，尖沙咀星光大道以及旺角老式警察署打卡的遊客絡繹不絕，到處人氣鼎沸，景象熱鬧，真的令人感到高興。我看到《香港01》的報道，行政長官李家超都出來說，「多元的香港還是有吸引力」。一句話，道出了香港的真諦。



在我看來，多元的香港，不僅體現在形式上的獨特的中西合璧的標簽印記（比如建築和街道、生活方式、英文和粵語夾雜的說話方式），令遊客感到好奇而嚮往，更多的還在於內容上的一脈相傳的精神價值和文化底藴，更是香港的精氣神。



來稿作者：周海平



我歸納了一下，多元的香港至少有以下的東西是「一國兩制」以及香港居民值得驕傲和自豪的。

一是香港人的不屈不撓的獅子山打拼精神。香港在70年代，港人以「獅子山精神」，不屈不撓，吃的苦，創造了經濟奇跡，成為亞洲四小龍的一員。很多老一輩香港人到今天都會唱羅文的這首《獅子山下》而心潮澎湃。可見，香港人很認可過去的拼搏精神，曾經為他們帶來的機會和繁榮，他們永遠引以為驕傲和自豪的。其實，今天的香港，也需要這種精神。儘管打拼的方式，可能是多樣化的，形式都在變，但精神不會變。香港要轉型，需要獅子山精神。

二是香港社會的法治和自由的多樣化社會形態。老實說，香港的法治和自由，是融入到香港人血液裡的一種生活方式，包括公民教育體系，對人的道德和倫理的要求搞了上百年，要一下子改變她是比較難的。香港回歸祖國，成為國家的一個特別行政區，愛國是必須的，兩制也需要尊重的（小到一些不起眼的東西，比如標準的尊重）。

香港的事情需要做加法，日益完善和豐富；而非做減法，把他砍掉，一了百了。客觀上說，今天特區的管治隊伍，絕大多數都是公民教育體系下培養出來的人才。決策方式正確，好多事情就很能理解，也可以共同推進。

香港社會的多元化，不僅在於人，也在於事。前者由於不同的教育背景以及政治光譜，特別是香港歷史的沿革，香港居民的背景複雜，文化多元，很難做到內地是整齊劃一的，這也很正常。後者香港社會的管治，由於長期受英國的管治風格影響，形成了眾多的形形色色的社會團體、宗教組織以及NGO機構，甚至是一些比較西化的傳媒刊物，包括一些自由的觀點人士，構成了香港多元社會的一道風景線。

但我相信，無論哪種機構或組織，以及個人，有神論也好，無神論也罷，只要能夠凝聚社會共識，「求大同存小異」，在特區三權合作部門的強有力的管治下，讓多元香港動起來，就是好事情，香港由亂而治，由治而興，也許真正看到變化。

三是香港人中西合璧的單純的生意人頭腦。香港過去是個小漁村，後來陰錯陽差，搞了一百年，成為了今天全世界都關注和喜愛的國際化城市。幾代香港人吃了不少苦，受了不少罪，也從香港的歷史演變和遭遇中，成為適應香港生存和打拼的中西合璧環境下的產物。

說香港人中西合璧，是因為他要適應外國人對商業和生意的國際化要求，以及尊崇外國人認可的普通法的遊戲規則，自然思維方式也是比較西化的。說香港人單純而現實，是因為香港人賺錢不易，有人為了發達，或養家餬口，身兼多職或打幾份工，成為經濟動物都正常不過。凡事都講錢，也因為香港人沒有退路，沒有田地，沒有鄉下之說。

四是香港人由來已久的「打好呢份工」的敬業精神。「打好呢份工」，是香港人對僱主的一個內心承諾，以及職業道德和工作質量的內在要求。香港人常說一個人能否做到嘢，決定了僱主對他的升遷和人工的評價。所以，在絕大多數香港人心目中，「打好呢份工」，意味著:一可以做到嘢，做事符合僱主的預期。二是不多事，不做多餘的事（香港人常說「不管我的事」），只按照僱主的要求，做回專業的事。

這份敬業精神，體現在香港人的方方面面。香港人喜歡說「穩陣」「坐定定」「企定定」，都是一個意思:凡事做到位，不犯低級錯誤。未來的香港，無論怎麼發展和繁榮，都需要做事「穩陣」和經營「企定定」的。

1997，香港回歸中國，有了一個前所未有的「一國兩制」管治模式，這無疑一個創舉。50年不變，令世界和香港居民對中國刮目相看。「一國兩制」和《基本法》，成為世界認可和香港穩定與繁榮的定海神針。然而，2019的一場風波，加上三年的新冠病毒的肆虐，令香港遭受重大的打擊，這是不爭的事實。這三年，稍微關心香港的人，都注意到:無論政治的措施，還是經濟的政策，亦或是民生福祉的改善，以及各種舉措，各界都看到了從中央政府，到特區三權合作機構，到社會有識之士，以及更多的愛國愛港的香港居民，希望香港好，香港居民好，香港重新走向正規，民生福祉再上新台階，社會繁榮，回歸正常，總是最大的公約數。

過去老話講「兩頭挑子一頭熱」，這是經驗總結，也是事物規律。說明好多事情，僅有一腔熱血，主觀想把事情辦好，但客觀缺少了支持，事情便不容易成功。反之，如果發動民眾，大家都動起來，有一些基本共識，事情便容易辦成。歷史經驗與正反教訓是面很好的鏡子。只有「兩頭挑子兩頭熱」，大家心往一處想，勁往一處使，事情再難都容易辦成。無論你怎麼玩，都容易得到民眾的理解和支持。俗話說「民心齊，泰山移」。

過去的事就讓他過去，總去糾纏沒有任何意義。再也不要人為搞什麼黃絲、藍絲的意識形態及政治對立了。都是愛家愛港愛國的香港人。凡事痛定思痛。最好的解決問題的辦法，是擱置爭議，坦然面對社會消極情緒以及誤解，以真誠化解矛盾，以包容釋放魅力，讓多元的香港首先動起來，重新再出發，或許是明智而皆大歡喜的選擇。

如果說，多元的香港動起來，將推動社會擱置爭議，一起往前走，朝前看，努力促成民生發達，經濟繁榮，香港終歸重新好起來；我相信，「一國兩制」一定為多元的香港，帶來一系列可圈可點的著數。

我特別想說得是，習近平主席去年在香港回歸25周年大會暨新一屆特區政府行政長官就職典禮上，都明確宣布「『一國兩制』是好的制度。好的制度，就要長期堅持下去」。已經說得很到位了。可能很多居民會問，「一國兩制」對香港有什麼著數？我的理解，未來看得見摸得著的著數至少有：

——香港融入國家發展大局，「國家好，香港更好」。

很多人不理解，中央政府為何要三番五次強調香港要融入國家發展大局，以及發展綱要中都列明香港扮演的重要角色。我的理解是：一是國家發展需要香港，需要香港繼續發揮關鍵的橋頭堡作用（比如資本引進和人民幣國際化）。二是香港「一國兩制」需要有實質的內容，不能總是口號，政制與民生議題，早晚要成為「一國兩制」的重中之重，也必定做成幾件大事，不然國際如何信服，居民如何滿意，相信國家有這個能力。三是國家絕對不會虧待香港，「一國兩制」是香港的招牌，更是中國政府的面子，所以，「國家好，香港更好」。這是著數一。

——粵港澳大灣區香港是排頭兵，香港必然有著數。

大灣區在全世界都是個好大的項目，經濟總量可謂天文數字。美國有，日本有，現在中國也要搞，選擇了「一國兩制」的香港與澳門，以及經濟發達的廣東珠三角的九個城市。但是不容易的。原因很簡單，港澳有個「一國兩制」的體制約束，美日是沒有的。要突破這個壁壘，也是需要大智慧的。廣東省表態要舉全省之力，我看香港也要舉全港之力，可能看到起色。大灣區項目能否建成，既考驗國家的智慧，更考驗香港的「一國兩制」的創新能力，特別是資本市場的吞吐能力。俗話說「是騾子是馬拿出來溜溜」。未來的幾年，香港能否很好踢開臨門第一腳，就看香港的管治者，是否有本事凝聚全港共識，匯集世界、中國及本港尖端人才，為大灣區開新局，走好第一步，搭建很好的資本平台了。這是需要大本事的。我聽說華爾街股市，一年要做34萬億美金的投融資生意。香港和倫敦加起來，還不到美國佬的一半，這是什麼概念？香港自然需要努力學習，急起直追的。相信中央政府對特區充滿了期望，也做了很大的期許的。眼下，又進入2023年第二季度，明顯感到大灣區建設在提速，香港處在大灣區建設前沿，自然是排頭兵。香港不能再固步自封，到了大顯身手的時候了。這是著數二。

——中國式現代化的實現離不開香港的橋頭堡作用。

中國式現代化，是習近平主席提出的未來中國要走的一條發展道路。既然是現代化，自然離不開資本、土地、環境及軟實力等多個要素的支持。香港特區政府義不容辭將作為推進中國式現代化的第一方隊。一直以來，香港都以國際金融中心及貿易和航運中心自居，應該有相當豐富的操盤經驗和人才儲備，為中國式的現代化，提供強大的智力支持和法律服務。未來的香港，如果能在中國式現代化進程中，扮演好資本市場的角色，真正幫到大批的希望「走出去」參與國際競爭的巨無霸中資公司，並為這些公司提供到強大的投融資服務，那香港就非常了不起，香港的國際金融中心地位就有名有實，國家或底氣十足，可以和華爾街叫板了。「守正」固然重要，但「創新」卻是香港真正做大做強的必由之路。這是著數三。

——中國夢的實現有賴於香港發揮重要的示範作用。

我理解的中國夢的核心，無非兩個最重要的東西：一個是中國的統一大業；一個是中國模式真正走向世界。所謂「兩個100年」的偉大目標。前者需要香港心無旁騖做好自己的事，令到「一國兩制」的探索和實踐，通過特區政府卓有成效的成績:在政治制度建設上；在經濟發展水平上；在法治和自由領域維護上；在人身和財產安全保障上，做到有口皆碑，為世界所認可，為居民所津津樂道，為民族統一大業提供「事實勝於雄辯」的示範性。後者則是香港「一國兩制」實踐的好壞，直接凸顯中國治理的真實含金量。作為中國政府的金子招牌，香港特區政府責無旁貸，即便立法會與司法機構，也是與行政主導捆綁在一起，一榮俱榮，一損俱損。做得好，中央政府有面子，香港臉上有光；做得不好，中央政府威風掃地，香港東方之珠從此不再。

面對中國式現代化的宏大征程，香港的「一畝三分地」的時代已經過去了。特區政府必將放眼世界，立足香港，為粵港澳大灣區項目的成功推進，為中國式現代化的早日實現，為民族統一和復興之路，令到「一國兩制」的管治模式，成為一個國家、兩種社會制度下，富裕、法治和自由的代名詞。750萬香港居民翹首以盼。

作者周海平曾在廣東電子電器製造企業任職，現為退休人士，來港定居15年。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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