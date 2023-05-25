梁海明｜海南自貿港若能直接使用港元　香港有何得益？

中央政府要推進海南自貿港建設，海南自貿港未來要吸引更多來自中國香港、中國澳門的投資，以及發展成為區域金融中心，可考慮借鑒珠海橫琴粵澳深度合作區允許澳門元在合作區可作為支付貨幣的經驗，推動海南自貿港允許在海南自由兌換、流通。多元化的貨幣供給不僅將給海南自由貿易港發展帶來新機遇，更能推進海南自貿港發展成為境外投資者高度集中的中國境內離岸金融中心和進一步發展數字經濟下的區域金融中心，以及鞏固和發展香港作為國際金融中心的地位和進一步加強海南和香港的經貿合作、交流、



來稿作者：梁海明



人民銀行會同銀保監會、證監會、外匯局、廣東省政府近月聯合印發《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》，其中提到將有序允許澳門元在合作區作為小額支付使用。

允許澳門元在橫琴粵澳深度合作區支付、使用，無疑是一大政策突破。一是可促進橫琴深合區跨境貿易和投融資的便利化；二是深化內地與港澳金融的合作，提升三地企業的投融資以及經營環境，促進金融市場和金融基礎實施互聯互通；三是可吸引更多澳門企業、澳門民眾前往合作區投資和消費；四是可在合作區探索

人民幣自由兌換的改革措施，在風險可控條件下，小範圍、小規模為人民幣自由兌換積纍經驗，提出既降低使用外匯的風險，又能維護國家對資本流動安全管理的可行方案。

有橫琴粵澳深度合作區珠玉在前，且無論是香港，還是新加坡這些自貿港之所以成功，自由流通和兌換的貨幣是關鍵因素，海南自貿港未來要進一步發展，可考慮在借鑒橫琴粵澳深度合作區有關有序允許澳門元在合作區作為小額支付使用的同時，再進一步探討在風險可控條件下，推進港元在海南自貿港自由兌換、流通。

特首李家超2月與海南省委書記沈曉明會面，歡迎海南省人民政府擬出台的《海南自由貿易港向香港開放專業服務市場十條措施》。（政府新聞處）

港元可為海南金融帶來新機遇

此舉一方面固然能夠未來要更多吸引來自香港企業、市民前來海南投資、行業和消費。另一方面，對海南自貿港而言，如今的中國金融市場已經很難找到錯位發展的空間，皆因北京、上海、香港和深圳的金融市場發展成熟，已幾乎填滿了中國的現代金融產業，海南自由貿易港要發展金融，在當前的中國金融市場上較難再找到更多的發展空間。

然而，海南自貿港若能轉變發展思維，既通過在海南自貿港設置離岸賬戶，允許滿足准入條件的香港企業和個人註冊賬戶，對那些類離岸賬戶以境外賬戶的劃轉進行限制，又對類離岸賬戶以境內賬戶的劃轉則實行人民幣、港幣在一定額度範圍的自由兌換。通過此跨越式的操作，逐步推進港元在海南自貿港自由兌換、流通，未來或能在發展金融領域發掘新的發展機遇。

此對香港而言，不僅可以推進香港進一步發掘海南自貿港的市場，獲取海南建設自貿港的各項紅利，更能通過在內地更多使用港元，鞏固和發展香港作為國際金融中心的地位。

香港與海南省近期多交流，在海南省委常委、統戰部部長苗延紅率團訪港後，文化體育及旅遊局局長楊潤雄5月亦拜會了海南省旅遊和文化廣電體育廳廳長李輝衛。（政府新聞處）

應建試驗區、防火牆和穩定通道

對此，對如何推進港元在海南自貿港自由兌換、流通，筆者提出以下具體三點建議。

其一，建試驗區。建議香港特區政府主動聯絡海南省政府，商討允許在海南自貿港內部的某市、某區設立一個貨幣自由兌換試驗區，探索合適海南、香港合作的貨幣制度，及厘清人民幣、港元和美元之間的關繫，提出包括但不限於在試驗區各貨幣的匯率、流通、兌換、階段設計和風險應對等方案，從而研究及實驗人民幣、港元在試驗區的自由兌換、流通，逐步實現貨幣金融體繫的高水平開放。

其二，建防火牆。建議在中央政府支持下，香港特區政府與海南省政府合建在海南自貿港貨幣自由兌換試驗區，建立起各幣種雙向跨境流動資料監測系統，進行有限度、有額度和有計劃的港元試點使用。並對這些流動資金的規模進行嚴格控制和嚴密甄別資金種類，以及加強統計監測和分析預警，確保流向實體經濟、虛擬經濟的資金，呈現出合理的比例，同時依法打擊熱錢等違規資金流出入。

其三、建穩定通道。建議海南自由貿易港可先行先試，放開港元在海南島內經常賬和資本賬項下的全方位自由支付、計價和結算之後，建議再逐步放寬至其它的外幣，尤其是區域全面經濟夥伴關繫協定（RCEP）各成員國的貨幣，為這些RCEP國家的貨幣進入香港，以及進入海南自由貿易港建立國際貨幣流通、兌換的穩定通道，從而推動香港和海南自貿港合作發展成為境外投資者高度集中的中國境內離岸金融中心。

同時，香港和海南自貿港可考慮進一步在貨幣領域加強合作，選擇具普遍共識的國際通用商品和產業，以數字化為基礎構建非金融系的交易互換市場，推動數字賽道的建設，形成以數字化價值儲存、數字貿易、數字易貨、數字資產、數字資產錢包的新型創新數字貨幣全場景，推進香港和海南自貿港共同發展成為數字經濟下的國際金融中心。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長，絲路智谷聚焦於粤港澳大灣區、一帶一路、宏觀經濟等領域研究。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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