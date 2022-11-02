重建市場信心不能只靠金融峰會

國際金融領袖投資峰會周三（2日）在三號風球中如期舉行。除了特首李家超、金管局總裁余偉文，因新冠確診而一度滯留沙特的財政司司長陳茂波也趕及參加。而內地官員方面，人行行長易綱、銀保監副主席肖遠企以及證監會副主席方星海則以視像錄影方式發言。



在峰會辭致之時，李家超表示多年來香港經歷過多少風雨，包括2003年沙士及2008年金融危機，但仍能發揮韌性，金融體系從未受到動搖。他又指出，隨着疫情防控措施放寬，已看得見令人鼓舞的反彈，香港最壞時間已經過去。

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重建國際市場對香港信心

香港正在走出疫情，最壞時間誠然過去。李家超要為香港重新注入信心、向投資者派定心丸，也是可以理解。然而，香港金融中心的位置仍然面對着難以預知的危機，國際市場對於香港以至中國都欠缺信心。中美角力的大環境還在持續，香港作為中國的一部分，一直暴露在遭美國針對的風險之下。

在金融峰會舉辦之前，美國兩黨參眾兩院議員便曾警告及阻止美國金融機構領袖參加，指他們來港等於粉飾太平，也助長了專制政府打壓香港的自治和自由。這雖然並非美國政府的表態，但也足見美國政客對打擊香港金融中心的地位不會死心。這次峰會五名先前答應出席的國際投資領袖缺席，便被認為與美國議員的發言有關。

要穩定市場信心，不能只靠言辭。正如內地官員在發言時也提出了具體正在推進的政策和承諾，例如方星海提出推動國際公司納入滬深港通等三條政策方向。陳茂波早前出訪沙特，其中一個重點便是邀請沙特阿美這間全球第二大市值的企業來港上市，但若果沒有進展，又如何向國際投資者證明香港金融市場的發展潛力仍在？

香港金融業的優勢根本來自於內地，市場只要認為中國市場重要，香港這個優勢便不會消失。香港因而要善用「一國兩制」及「互聯互通」等機制，深化內地資本與外國資本的交流。尤其是要吸引國際資本，香港須更有能力地說明國家政策發展方向。方星海提及外界對中國了解並不透徹並且短視，香港又有否能力說好中國故事？

陳茂波最終康復趕及出席會議。（廖雁雄攝)

深化人民幣國際化

另一方面，香港也必須深化人民幣國際化。香港是離岸人民幣最大市場，人民幣的重要性提高，必然會提升香港金融市場的地位。易綱周三在峰會再次強調人民幣匯率的穩定性，便是希望增加國際投資者對人民幣匯率的信心。此外，一種貨幣的國際性不單體現在其作為一種交易媒介，也在於其作為一種財富的儲蓄單位。因此，香港若能推出更多以人民幣計價的金融及資產管理產品，將不單有助於穩定匯率，也可以加重人民幣作為資產存儲的功能。

方星海也提到會繼續支持香港推出人民幣股票交易櫃檯，以及推出中國國債期貨，這些都是有關於推廣人民幣資產的政策。股票、債券、期貨都是配置資產的主要工具，未來人民幣資產將成為香港金融市場的重要特色，香港也應該加強向國際市場推銷，以及積極研究更多新的人民幣計價金融產品。