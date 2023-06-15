來稿｜科技園無視法庭判決　倘沾手新田科技城發展注定失敗

政府上月公布新田科技城建議發展大綱，當中約300公頃面積用作創科發展，可容納樓面面積相等於17個科學園，這對創科業界來說，的確是個好消息。如此大片土地該如何分配發展？筆者認為政府必須謹慎而行，堅守原則，切忌將大量用地再單一批予諸如科技園此類公營機構，以免重複以往守舊落後的所謂創科發展模式。觀乎科技園近年屢受批評，最近再被業界直斥其無視法庭判決，一年以來一直未有糾正工業邨數據中心違規問題，如果這種表現仍繼續「要錢有錢、要地有地」，實難以向公眾交代。



來稿作者：徐毅興



新田科技城是未來本港的創科引擎，對香港是否可成為國家《十四五規劃綱要》所指的國際創新科技中心，至為關鍵。近年一提到香港創科發展，就必定想起科技園，皆因科技園是公營機構，坐擁逾200公頃工業邨及白石角科學園等土地，連未來落馬洲河套區港深創科園也歸其管轄。筆者立即聯想到，政府會否因利成便，索性直接將大部分新田土地批予科技園，交由它負責發展及引進企業入主？如此一來，變相重複工業邨及科學園模式，對創科發展十分不利。

多年來，不少業界對科技園的貢獻抱有質疑，其多年招惹的是非甚至官非不斷。遠有科學園「培育」出來的智能咖啡機Arist衍生之眾籌騙局，近有將軍澳工業邨數據中心「劏房」案、蘋果大樓違規案，以至喵坊續租風波等等，這些已不能用「個別事件」解話，而是反映企業管治出現問題，管理層更是責無旁貸。

數據中心「劏房」案的苦主、新意網行政總裁湯國江日前受訪時，批評科技園在去年5月終極敗訴後，一年來竟然仍可以無視法庭判決，以消極、欠缺透明度的不作為態度，冷處理事件，亦沒有公布如何有效落實法庭命令，「現屆政府強調KPI（關鍵績效指標），科技園在執行力上明顯不達標，是否應向其管理層問責？」

湯國江並非只是提出批評，他建議科技園積極考慮委聘獨立第三方，查核各工業邨租戶包括數據中心租戶的營運情況，檢視如何有效打擊租戶違約分租，更重要是到立法會詳細交代如何跟進法庭的判決，給業界和公眾一個清晰交代。然而，科技園至今似乎對業界苦主聲音置若罔聞，筆者相信，假如日後園方再獲得新田科技城大部分土地的發展權，法律問題必接踵而來，以其管理層漠視法庭判決的態度，搞不好又出現一大堆官司。

發展新田科技城，公眾最不想見到的是重複科學園以至數碼港的模式。偏偏科技園經常被指單純用業主心態、以「分租模式」處理工業邨數據中心營運，園方角色尤如「包租公」，不僅沒有做好把關，更任由營運商涉嫌以「分租」方式提供出租機櫃服務圖利，違反租賃上不能分租的限制，因而引發司法覆核。事實上，工業邨近年批出的數據中心租約，樓面面積可低至每平方呎300多元，工業邨以外的企業卻需承擔每平方呎5,000至6,000元的地價，科技園這種「以公屋價錢出租豪宅地段」的做法，一直被業界詬病，這不單破壞行業的健康發展、有違公平競爭原則，更有濫用公共資源之嫌。

香港要成為國際創新科技中心，不能再走以前的舊路，不能再犯以往的錯失。新田科技城對香港未來發展至關重要，如再出現眾籌騙局、嚴重違規、續約爭拗，勢令創科發展失格失焦，注定失敗，相信任何人也不想見到。筆者希望政府採取更大主導權，在非公開招標形式批地上設定真正有利創科發展的條款，做好把關，這樣才能令香港更好地融入國家創科事業的發展大局。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師，對城市規劃、舊區重建猶感興趣。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。