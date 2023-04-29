恩威並施｜北區創科主導發展

香港政府推出的《北部都會區發展策略》需要有新思維和新模式。過去香港發展新區都是以發展豪宅主導，例如將軍澳就完全是地產商模式的發展，豪宅林立但缺乏一個整體的社區規劃概念。馬鞍山也是一樣，一幢幢堡壘式的建築物，有些甚至未有任社區配套設施，例如商場、街市、醫院、圖書館等，便草草讓市民入伙。很多時候新區居民變成白老鼠，社區內沒有商業設施配套，引起生活上的不便。



將軍澳的日出康城曾經出現一個荒謬情況︰日出康城第一批居民於2009年入伙，當時社區內只有一間臨時小型超級市場和港鐵站內的一間便利店。等到十一年後，區內首個商場於2020年才啟用。這種先有「地產」後有「發展」的模式並不理想。

財政司司長陳茂波表明香港新的經濟引擎是創新科技，計劃借助「北部都會區」開發成「南金融、北創科」的「雙重心布局」。若果北區需要發展創科，應該由創科公司主導規劃。華為總部是個好示範，大家看看東莞的華為小鎮︰智慧辦公室、電動車接駁、員工衣食住行都在小鎮內解決，是一個整全的社區規劃。

試想想，北部都會區是否可以邀請小米來規劃一個創科城市，甚至找大疆、騰訊等內地最強的創科公司，由他們來主導規劃？他們可以夥拍地產商一起去發展，但是必須要以創科為主導。

如何發展一個創科社區？北部都會區可以成為「全中國創科居住生活」的一個重要研究平台，而這個應用研究是由真正認識創科的公司主導，並不像目前香港科學園和數碼港等，整個發展項目是由地產管理模式去營運，並不是由創科公司主導。舉例，電動車製造商Tesla與上海市政府達成合作協議，在上海建設製造工廠。這項合作是Tesla主導，並不是地產主導。

香港要吸引不同類型的發展項目，就必須要打破目前只是地產主導的發展模式，引進不同類型的企業和發展商。例如，內地、台灣、泰國、日本有一些是內容主導的地產發展商，而香港的發展商只是賣樓主導，所以商場蓋起來一模一樣。這個模式本身沒有錯，只是香港要有多元發展，就要有不同的模式。除了有香港的傳統地產模式發展之外，需要有新思維、需要有新模式，吸引不同類型的企業合作。

例如大嶼山有優厚的天然條件和自然環境，可以發展休閒產業，渡假酒店、水上活動中心。為何不讓香港幾家馳名世界的酒店企業做主導、發展、提供規劃呢？例如香港有些地產商在新加坡發展的項目非常有深度、有文化水準，為什麼這些發展不能在香港出現呢？是政府政策出現問題？還是地產商的部署考量呢？

何不把北部都會區的定位設成「創科文化智慧城市」，以處理社會老齡化問題和融合未來的創新科技為主題。舉例，能源供應，是否可在北區發展可持續能源、節能科技？整個供電系統及網絡系統也可以有更新和提昇。又例如，是否可以利用創新科技在北區的農業底氣上建立未來的創科農業，或者創科漁塘、創科水耕呢？創科並不等於消滅自然，科技和自然是可以共存共生的，但是需要研究、實驗和長期視野的規劃，這一方面，我相信可以成為北部都會區的發展亮點。

現在政府的北區發展藍圖仍然停留在將軍澳、馬鞍山、天水圍模式︰把鐵路申延，蓋一大堆樓房，建一大堆商場，然後招標、招標再招標。這種模式是否可以有些創新？怎樣可提速？更以人為本？港澳辦主任夏寶龍會見了鄉議局主席，鄉議局是否應該主動協助和協調北區的農田收地進程，創造一個共享財富的發展機制？

如何發展北部都會區，怎樣規劃，正正反映了香港特區政府的施政水平和特色，我們需要留心注意。若果又是傳統的地產規劃模式，就浪費了這個具備發展潛力的土地空間。

北部都會區是政府規劃遠景與策略的重中之重。大嶼山人工島的填海技術有待落實，它涉及香港人未來二十年的福祉，所以國家應該參與，北區則已是實實在在的土地，特區政府應該深思熟慮如何去應用，怎樣去創造經濟效益和價值。政府需要具體的行動和創新。我相信在規劃思維上要有主題要有主體，而不是空泛地重複一些地產發展項目，發展時間既拖得長，社會效益又變得越來越低，市民的快樂感覺又從何而來呢？

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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