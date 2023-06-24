來稿｜發展新田科技城如開僻新市鎮　須加大建屋量打造活力社區

北部都會區是未來香港的核心計劃，區內重中之重的「新田科技城」土地規劃諮詢已開始，其佔地達627公頃土地，有21.5萬個就業機會，總面積比以前的「新界東北發展區」還要多，規模之大，回歸後罕見。筆者認為，科技城諮詢不止是科技業界需要關注，應該有更多市民參與其中，因區內除科技相關地段外，還有公園、住宅等不同項目，而住宅量暫只定為約5萬多伙，這是否足夠而又真正善用珍貴土地資源呢？又會否造成跨區上班問題加重交通負擔？這些都牽連民生問題，實在必須廣泛諮詢。



來稿作者：袁順圍



行政長官李家超早前已親自主持過「北都區督導委員會」會議，由財政司司長主持、專家及社會人士組成的「北都區諮詢委員會」亦已埋班開工，而諮詢委員會轄下會再分為4個小組，涵蓋土地及環境保育、產業發展等範疇，規格極高。北都區中心地帶的「新田科技城」，將有兩條具過境功能的鐵路覆蓋，包括擬議中的北環線支線，通往新皇崗口岸，另一條是現有的落馬洲支線。可以預見，未來科技城不止亦不應該是一個只有科技企業大樓的重鎮，最理想是打造到一個四通八達的宜居宜業優質社區，以用盡其地理及交通優勢。

現時政府拋出的新田科技城土地用途建議，約300公頃作創科發展，提供700萬平方米樓面面積，相當於17個香港科學園，其餘就包含住宅、濕地保育公園、公共設施及道路等等。這個比例是否恰當，有相榷餘地，因當中「住宅及混合用途」僅60公頃，只佔總面積不足一成，單位供應量只有5萬至5.4萬伙，7：3比例下，即3萬多伙為公營房屋，私樓約1.5萬伙。簡單計算，科技城有逾20萬個就業機會，至少12萬個是創科職位，即使加上當局預計興建的6,400伙人才公寓，僅1.5萬伙私樓肯定遠遠不夠創科人才居住，3萬多公營房屋單位也不應供這類人士入住，如此一來，又要數以萬計人跨區上班，豈不違背整個北都區職住平衝的大原則？

筆者認為，新田科技城應參考內地例如深圳高新技術產業園區、新加坡緯壹科技城或三藩市灣區Mission Bay等規劃，採用混合式平衡發展，盡量興建多一些住宅，連同教育設施及商業項目，提供充足的生活配套，令大部分創科人才可以在城內安居樂業，建構15分鐘生活圈，免卻跨區甚至跨城市上班之苦。政府應考慮加大科技城整體建屋量，更彈性地調整公私營房屋比例，如將之轉為6：4或5：5比例，以滿足實際需求。這樣可增加創科人才前來「加盟」的吸引力之餘，同時也減少跨區交通負荷，一舉數得。

政府指新田科技城會與深圳重點創科發展集群形成強大的協同效應，驅動香港發展成國際創新科技中心，這裡亦將成為一個優質、健康、綠色生活的新社區。代表科技城將來不會只是一個大型工業邨，放工時間後烏燈黑火、人跡罕至，而是一個充滿活力，日夜以至周末也人氣鼎盛、繁華興旺的區域，要達到這目標，商場及一些娛樂設施也必須包括在內，務求令城內一應俱全。筆者相信，發展科技城就如開僻一個新市鎮，希望政府以這個思維規劃，廣納更多市民意見，一切自會水到渠成，事半功倍。

作者袁順圍從事物業管理近十年，曾任職房屋事務主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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