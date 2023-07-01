尚海龍｜回顧習主席視察科學園一週年　香港創科迎春天

2022年6月30日，習近平主席來到香港科學園视察，聽取香港創新科技發展、觀看香港代表性創科企業成就展覽，與在港中國科學院院士、中國工程院院士和科研人員、青年創科企業代表等親切交流。時任商湯科技高管的筆者有幸成為現場聆聽習主席講話的受接見創科企業家代表之一，聽到習主席說，青年人是全社會最富有活力、最具有創造性的群體，也是推動創科發展的生力軍。要為青年鋪路搭橋，提供更大發展空間，支持青年在創新創業的奮鬥人生中出彩圓夢。



來稿作者：尚海龍



筆者在2022年12月的香港特別行政區第七屆立法會補選中成功當選立法會議員，在一年後的2023年6月30日，又一次以主禮嘉賓身份來到科學園，參加「國家主席習近平視察香港科學園一周年暨慶祝香港回歸26周年活動」，回望這一年，政府推出《香港創新科技發展藍圖》，推出100億元「產學研1+計劃」；香港國際創科展、數字經濟峰會、香港Web3嘉年華等接連舉辦；第48屆日內瓦國際發明展上，香港代表團獲得歷屆最多獎牌⋯⋯香港創科事業迎來了春天。

香港科研實力雄厚，有5所大學躋身世界百強，國家兩院院士逾40人，16個國家重點實驗室、6所國家工程技術研究中心的分中心、28所與世界級大學和科研機構合作的創新研發實驗室，海龍對香港未來的創科中心建設道路充滿信心。展望政府設立的100億元「產學研1+計劃」，致力於通過加強產學研之間的合作，將這些科研優勢轉化為創新優勢和發展優勢，將科研成果落地。

同時，創新科技及工業局局長孫東曾表示希望在5年任期內，本地研發開支佔GDP不低於1.5%，即比現時科研經費增加了百分之五十，同時創科產業對GDP的貢獻佔比超過5%，即比2021年要增加大約八倍以上。想要提高本港研發開支佔比不能只靠政府，企業亦要加大投入，政府幫扶創科產業也需要助投結合，引導為主，尊重市場規律，讓有為政府和有效市場充分互動，發揮相互作用優勢，補上香港強科研，弱企業的短板，為創建國際創科中心構建堅實的生態基礎。香港在自身堅實的創科底子（科研實力）上，需對推進香港科技創新鏈的優化持續發力，進一步加強創新經濟的發展，只有實現高質量發展，經濟的抗壓能力才會加強。

香港的創科發展正處於百尺竿頭更進一步的關鍵時期，香港科技工作者是祖國實施創新驅動發展戰略、建設創新型國家的一支重要力量。在中央支持下，香港應繼續最大化發揮自身優勢，把握時代發展大勢，把創新科技發展放在更加突出的位置，進一步發揮好科技創新的支撐和引領作用。

香港科創發展，關關難過關關過，前路漫漫亦燦燦。

作者尚海龍是立法會議員（選委會界別） 。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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