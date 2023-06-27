來稿｜創科人才哪裡找？

近年國家和特區政府積極推動香港發展成為國際創科中心，在今年年初，特首在北京訪問期間，見證了國家科學技術部與特區政府簽署有關加快建設香港國際創新科技中心合作協議，有關的安排至為關鍵的部分，是未來本地科研人員可以參與國家重大的科研發展項目，也可以投入一帶一路相關的科技創新計劃。有了相關部署，特區政府本屆的責任就是如何構建國際高科技交流平台，尋找機遇，以及匯聚人才。



來稿作者：張景宜



我們看到發展局和創科及工業局都積極規劃北部都會區和新田科技城，同時在新一年的財政預算案中，也預留了撥款給數碼港和科技園協助推動中小企轉型，發展Web3，推動研發等。不論在硬件和資金上，都可以說行政機構持續投入，也有長遠的視野和藍圖。但是，有了國家和特區政府助力，似乎香港現在缺了相關的創科人才。主要原因是不論是深圳、新加坡、韓國還是海外創科城，它們在過去二十多年早著了先機，分別培育了不少獨角獸，上市公司，幾個主要城市在教育，就業和創新科技領域上都持續投入了大量資源，以及吸引到資金和投資者進駐。香港近年急起直追，變相需要加大力度，以及採取更主動積極的措施去吸引企業來港和招聘。

土地支援對初創重要

政府可以提供土地優惠，讓知名企業和獨角獸公司以較廉宜的價錢來港設立總部或亞太分部，把研發部門，工程部門等調到香港。同時，在最新搶人才的措施和計劃中，就多個與創科人才相關的職位和工種，提供更優厚的住屋津貼及家庭支援，讓在內地和海外的人才更願意來港。

要知道，往往從事科研的初創公司，前期投入的研發開支和人力資源成本高，沒有政府的支援，未必能夠捱得住最難過的開發期。早前有些年輕人被吸納到法國，主因是相關的理念和計劃得到認可，提供了五年永久居住期和超過十萬歐元的資助。

同樣，在大灣區的城市中，也有不少提供給初創企業家免租的優惠，讓他們在園區慢慢成長，有些也附帶住房或津貼，這樣自然可以讓剛畢業的學生們闖一闖。要引進人才，政府可以適度加大對數碼港和科技園的投入，在它們周邊提供多些人才公寓和房屋補貼，讓優秀的企業家和員工，達致鄰近就業。

歐美人才是可招攬對象

另外，適逢海外不少大型跨國創科企業裁員，只要在求職網搜尋一下，會看到剛拿到工作簽證不久的程式員被裁，或是畢業幾年的工程師突然連同上司一起離職。其實這個時候是吸引他們來港的好時機，因為香港稅率低，生活環境優質，相對海外主要城市的工作環境相若，如果在新加坡被裁員的一批，只要香港有合適的機會，必定很容易就轉身來港發展。

同樣，在歐美工作的一群，很多其實對香港和大灣區認識不深，只要他們來走一轉，到深圳和香港的科技園區走走，自然會發現絕對比得上，甚至超越海外一線園區的發展。事實上，近年有不少海外年輕人，來港進修讀書，同時一邊了解環境。最近接待過一些意大利的學生，他們就表示在當地沒有看過像香港政府這樣對創新科技的支持，都希望暑假能在香港找到實習機會。

未來政府可以多讓經貿辦尋找合適的企業，多在不同城市做招聘博覽和簡介會，讓海外和內地企業和人才了解在香港發展的優勢和樂趣，從而慢慢孕育未來的人才庫和氛圍。要真正成為國際創科中心，香港要把握好未來創科發展的黃金時期，特別要持續投入資源在人工智能，Web3，金融科技領域的發展。筆者期望未來創新科技引領著新經濟發展，也讓更多人才選擇定居香港。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導，愛旅遊、美食及讀書。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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