來稿｜北都擬建環保園　可為本港回收業開創新篇章

近日環境及生態局就促進本港回收業發展，提出研究在北部都會區建環保園，並加強對環保園租戶支援，包括研究修改部分租約條款，增加租戶的業務彈性。當局此舉值得肯定，若能有效落實，有望在新發展區做好垃圾分類的配套和規模，並重新規劃環保產業發展，扭轉過往本地回收業發展緩慢的困境，但也要吸取過往的相關教訓。



來稿作者：林俊文



局方早前表示為解決環保回收用地不足，正研究在不同新發展區預留土地，供環保設施或環保業使用，並探討以一地多用等方式提高用地效率，其中包括研究在「新界北新市鎮和文錦渡發展」預留土地擴建環保園，將餘下土地進行招標以配合合適的回收再造業發展。提起本港的回收再造業，相信不少市民都會想起紙包飲品盒回收廠的風波，這座位於元朗工業邨的回收廠，去年因不獲業主科技園公司續租遭逼遷，反映了本地回收產業的兩大問題，一方面政府和科技園公司欠清晰規劃，令簽約時有錯誤預期。而這種「商場租約式」的斷斷續續短期租約，難以長遠培養環保產業在香港落地生根。另一方面，不少業界人士指出那是簡單回收公司，技術含量不高，即使再苟延殘喘、苦苦經營，都難以建立具效益的高增值回收產業鏈。

故此，未來北都環保園應列明在三年租約的合約中，只要達到指定條件，例如管理、營運狀況理想、收支平衡就可享有續租權；即使最終不符合續租條件，亦應酌情提供後備方案，包括提供適合搬遷的土地。另外，既然當局擬於北部都會區建環保園，就應要有清晰的土地規劃、善用地理上靠近內地的優勢、加強和內地的合作，建立高增值回收產業鏈，包括處理電動車退役的鋰電池等，故租約中應讓租戶引入新技術增加回收成本效益。例如引入化學回收技術，利用化學過程將塑料和其他材料分解為其組成部分，然後可以用這些部分創建新產品；引入先進的分選技術，利用先進的傳感器和人工智能技術，更有效地分類和分離不同類型的廢物材料，提高回收效率，同時減少回收材料的污染。

「基建先行」的原則不單適用於住屋，對產業發展同樣重要。企業知道土地使用期的長遠規劃，才會夠膽投資，然後發展出新的創科國際品牌。深圳去年就推出了《深圳市再生資源回收行業發展和空間佈局實施方案》，就回收產業作出規劃，加快垃圾收運體系與再生資源回收一體規劃建設、一體融合佈局，推動再生資源行業規模集約、高效聯動、一網統管。隨著去年尾香港生產力促進局和深圳市環境科學研究院簽訂『推進深港生態環境科技交流合作備忘錄』，希望兩地能加強在回收產業的合作，配合擬建北都環保園的規劃，為本港回收產業開創有利條件。

作者林俊文曾任職外資和本地發展商社區關係部，歷年來與負責城市規劃設計、物業設施管理、建築、樓宇維修和工程管理的專業人士合作。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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