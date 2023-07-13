來稿｜交通規劃研新策　正視流弊惠乘客

政府剛向立法會交通事務委員會提交有關《交通運輸策略性研究》（下稱《研究》）最新進展的文件。「交通規劃發展聯席」（下稱「聯席」）歡迎政府致力在《研究》中進一步探討新交通科技等各項長遠發展方向，然而《研究》的初步結果未能充分辨識現有公共交通系統存在的問題及挑戰，特別是近年公共交通規劃及服務水平與市民期望仍存有落差。



來稿作者：「交通規劃發展聯席」



就著政府新提出的「按需求提供的公共交通服務模式」（下稱「按需求服務模式」）而言，聯席關注「按需求服務模式」在概念上或未能有效回應市民交通需求，特別是現階段政府及市民在參與「按需求服務模式」規劃上的角色皆十分模糊。政府在《研究》較後階段應從市民及整個公共交通系統的角度更仔細考慮及說明「按需求服務模式」對大眾的好處以至對整個公共交通系統的影響。

《研究》未能充分辨識公共交通系統現存的問題及挑戰

政府在文件中強調：「香港已經擁有一個以鐵路為骨幹的多元化和高效公共交通系統，服務範圍遍及全港，能夠照顧大部份市民的出行需要。」

此反映政府研判現時香港的公共交通系統並未出現顯著問題。聯席同意近年通車的多個鐵路項目或能夠照顧更多市民的交通需要，然而更需要留意的是近年路面公共交通服務水平每況愈下，在規劃上亦未能充分善用其優勢以回應市民需求及期望。市區及新市鎮近年「減班減車」的情況非常嚴重，不少被削減班次的巴士／小巴路線經常出現滿載的情況，部分更具鐵路接駁功能。此狀況不但與政府在推展「以鐵路為骨幹」以至「提升乘客體驗」的方向背道而馳，亦令多個鐵路未達地區的交通情況日漸惡化。

與此同時，在現行的公共交通規劃制度下，屢屢出現未能回應乘客需求的重組方案，有新設的巴士路線在重組後客量不升反跌。聯席曾於2022年訪問超過了超過1,800名九龍中居民，當中有近75%受訪者認為除鐵路外新開辦的交通服務都不能便利其出入社區，更反映現有公共交通系統在規劃及服務上的問題及挑戰仍有待改善。

聯席認為，《研究》理應全面檢視及辨識全港現有公共交通系統的問題，不能將目光過度集中於新發展區的服務及規劃，方能提升香港的公共交通網絡。

「按需求服務模式」之外——現行公共交通規劃更應加強公眾參與

政府亦在文件中提到：「正研究在常規公共交通服務的基礎上，額外引入『按需求提供的公共交通服務（On-demand Public Transport）模式』……香港一直採用的公共交通營運模式多為定班定點的服務（例如專營巴士服務），有關運作模式有效地滿足大量乘客於繁忙時間的出行需要。」

既然政府亦同意有需要在現行公共交通服務的基礎上進一步令其能夠回應需求，政府更應改善現有公共交通系統規劃的公眾參與。聯席在2022年進行上述問卷調查時亦發現有超過90%受訪居民認為運輸署在了解其過海交通需求表現被動。現時鐵路以外的公共交通規劃（包括巴士及專線小巴）都未有任何直接及互動公眾參與制度，某程度上導致近年部份路面交通重組方案及新增路線未能回應市民需要。聯席認為，政府在透過《研究》探討「按需求服務模式」可行性的同時，亦應該檢視現有公共交通規劃制度在需求收集、整合及回應等各方面有待改善之處。

此外，政府表示「2022 年交通習慣調查」已收集35,000個住戶的行程資料，包括使用的交通工具、轉乘地點和目的地等，聯席關注政府會否公開及善用這些數據，加強對各區交通需求的了解，同時促進公眾協作規劃公共交通服務，確保市民的需要得以充分回應。

政府及市民角色模糊，新模式或未能有效回應市民需要

雖然《研究》中的「按需求服務模式」相信仍處於初步概念階段，但從政府提交的文件中分析，若然單純由乘客提出行程需要，再由營運商調派及規劃服務，則其規劃模式上與現時由營運商主導的方向並無二致。更重要的是，文件中未有提及政府在「按需求服務模式」中的角色。聯席認為政府須釐定如何監管營運商能開辦同時回應需求及善用資源的服務，確保合理的需求能獲妥善回應。新模式亦應鼓勵市民善用科技以聚集需求，促成規劃新交通服務。

另外，聯席留意到外地例子中的「按需求服務模式」常以中型巴士營運，反觀香港的巴士和小巴同樣作為路面公共交通工具，在載客量、規劃及營運上仍存有巨大差距，在引入「按需求服務模式」的同時，政府宜同時檢視《公共交通策略研究》所提出的「中型巴士服務」，以至長遠研究重整巴士及小巴服務、規劃及管理的需要。

整體而言，聯席歡迎政府進一步研究如何令公共交通服務更貼合市民需要，並建議政府在《研究》的較後階段更仔細考慮「按需求服務模式」在概念及操作上對大眾的好處以至對整個公共交通系統的影響。

「交通規劃發展聯席」前身為「關注鐵路通車公共交通規劃聯席」，於2022年5月由 14個地區交通關注團體聯同2個鐵路關注組織成立。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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