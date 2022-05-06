東鐵過海｜只看港鐵票價「東平西貴」是錯置問題

港鐵東鐵綫過海段將於本月15日通車，領導層表示車站票價維持不變。不少人重提港鐵收費「東平西貴」矛盾，即距離相若的鐵路行程，西鐵綫收費較東鐵綫高，遂要求港鐵重訂收費表。現行收費制度混合多個準則，部分已經不合時宜，需要修改，但批評港鐵「東平西貴」是錯置問題。真正問題是公共交通工具營辦商「各自為政」，未能完全免去跨工具接駁費用。要新市鎮居民出行更公平，政府要拉攏各營辦商增加車費優惠，長遠要考慮交通公營化，加強政府的車票定價權。



新界西北立法會議員田北辰是批評港鐵票價「東平西貴」的其中一人，他稱比較屯馬綫屯門到金鐘站，以及東鐵綫上水到金鐘站，後者距離短一成，時間快兩成，票價低三成，但港鐵只修正「短貴長平」，不同線票價差異就不解決，進而批評政府無意出手。

由金鐘出發，經荃灣線到旺角站車費為12元；而按現時票價計算金鐘往旺角東車費則為11.7元，相差三毫。（港鐵網頁截圖）

拉近東西鐵路車資不是更公平

「東平西貴」有其歷史原因，包括東鐵本地綫受過境綫補貼，加上兩鐵合併前九鐵以收費區計價，而西鐵綫訂價時加入時值概念，即乘客因為省時而願意多付的車資，故兩者早有差異。再者，港鐵沒有趁兩鐵合併統一收費表，反而另設機制再扣除「再入閘費」計算地鐵和九鐵跨網轉乘車資。在港鐵幾次加價後，東西鐵綫票價差異逐漸加劇。交叉補貼尚且有保留價值，但時值、兩鐵合併的效應隨時日減退，其他車費釐訂機制可以統一，拉近新界東西居民跨區出行的車資。

可是，單純拉近兩綫車資，不等於兩區居民出行更公平，因為未計及市民從偏遠地區接駁到兩綫的車費和時間差別，在這方面，新界西居民有一項上水粉嶺居民沒有的優勢，那就是輕鐵或接駁巴士的免費接駁。只有部分上水粉嶺居民住在鐵路站旁，其餘要以巴士或小巴接駁鐵路站。現時的月票制度只適用於單一交通工具，港鐵與專線小巴互相轉乘優惠為每程0.3元，只可說是聊勝於無，而接駁車程亦需時間。東鐵綫過海的最大受惠者，也許只限於鐵路站附近的居民和打工族。

+ 4

爭取跨交通工具套票、區域收費

其實，在屯馬綫去年6月全線通車之時，港鐵應要重訂收費表。下一個契機是今年下半年展開、於明年上半年完成的票價調整機制檢討，港鐵要正視外界對改革收費表的訴求，並且一併考慮接駁交通安排。具體來說，在調整東鐵和屯馬綫收費的同時，港鐵挑選幾條北區區內主要巴士和小巴線，提供免費接駁，並承擔優惠的開支。當然，要港鐵管理層擴大提供轉乘優惠是困難的，畢竟會降低票務收入，故要由政府以提升公眾利益的角度提出，從而吸引其他巴士公司仿傚，最終降低市民交通費及令市民出行選擇更靈活。此外，運輸署和巴士公司按居民需要開辦點對點巴士路線，方便居民直接來往市區，疏導鐵路客流。此外，政府亦可拉攏巴士、小巴、港鐵優惠轉乘，由政府補貼部分優惠。

要徹底打破交通工具藩籬，真正方便出行，政府就要參考倫敦、新加坡和台北等城市，設立跨交通工具套票或者採取區域收費模式。就此，政府就要對公共交通有更大定價權。一方面，政府要重訂與港鐵、巴士和專線小巴的關係，例如政府與巴士及小巴公司開展新的服務經營契約，政府向公司支付服務費，車費收入歸政府。另一方面，政府回購港鐵或把車務營運回歸政府。完成後，政府可以推行跨工具套票。

新綫開通牽起地區居民之間的羨慕與妒忌，這種態度是不必要的。民意代表也好，政府代表也好，應該爭取全民減輕交通開支、多用和靈活選用公共交通工具，惠及市中心和偏遠居民。