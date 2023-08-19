恩威並施｜政府一手搞爛香港夜市

財政司司長陳茂波說要搞旺香港夜市，談何容易。行政會議召集人葉劉淑儀說：香港人生活改變了，喜歡回家吃飯或吃飯後回家。問題真的如此簡單？其實，香港夜市是政府一手搞爛的。如何搞爛？香港的夜市本來十分繁盛，但是九十年代開始，政府的一系列政策把香港整個夜市殲滅。



陳茂波司長說搞旺夜市前，要先想清楚怎樣搞？搞旺怎樣的夜市？政府真的有能力和決心去搞好嗎？這方面要細化說清楚。隨便說一句「搞旺夜市」只是口號，他真的能兌現這張政治支票嗎？陳司長有沒有研究過為什麼香港夜市一蹶不振？其實主要有幾大原由︰

第一，1996年立法局廢取了租務管制，這是一個很神奇的決定，把保護租客的條例完全拿走。突然之間，租客被抹黑成租霸。香港目前不能發展產業，就是因為租務管制被取締。取締租管令業主擁有絕對權力，所謂地產霸權，就是由1996年開始。之前仍有租管的時候，你去開一家酒吧、桑拿浴室、酒家，可以立長期租約，租下了之後有基本保障，商戶願意花錢去裝修，裝修之後商戶知道回報期是五年還是七年。現在一年生約一年死約，租客沒有保障、沒有安全感。商戶很多時候要很快回本，快回本就要不重「質」而重「量」。所以大家到香港的酒吧看看，基本上都是「劈酒場」，很少有像東京、京都的酒吧或食肆的那種精緻，因為實在承受不起這種經營方式。

第二，香港越來越走向高收費路線。在這種浮誇高收費的情況下，整個餐飲業出現不正常的發展趨勢，就是很貴很貴。什麼三星兩星食肆都配合這種高消費餐飲文化，把價錢越推越高。腳踏實地做好質素的菜館餐館極度難以維持，因為整個生態在變化。傳統大酒樓一家一家結業，傳統的小菜館一家一家離場。而這些大酒樓小菜館，曾幾何時就是香港夜市的中流砥柱。

第三是規模越來越小。八、九十年代尖沙咀海洋皇宮夜總會，有美食有表演有唱歌。這正是夜市需要一種規模，但這種綜合型大規模的飲食場地已經不再風光。大家現在喜歡到深圳、澳門玩，就是因為它有有規模的食肆和夜市場所。現在香港租金太高，根本上無法開設這類大型娛樂場所。與此同時，政府沒有做研究做規劃，只懂收緊規管，形形色色的排污費、酒牌、走火通道與食物安全監管，都導致餐飲業經營越來越困難。

第四，缺乏政策配套。餐飲業最大的問題是需要大量的土地資源，例如廚房空間、樓面空間。政府根本沒有做政策研究，結果是香港夜市裏面最重要元素——中式香港風格餐飲業正慢慢地消失。香港政府的管理只有「管」而沒有「理」，而食環署的運作模式非常僵化落後，脫離現實，公務員人數多但效率存疑。試問全世界還有哪一個政府會每年花二十億元去消滅小販，而不是發展小販呢？

新加坡把小販和街頭小食發展為非物質文化遺產，香港卻把它看成了一個負累。很多時候小販要偷偷摸摸，農曆新年才能走上街做一些小生意。小販其實就是香港精神，消滅小販等於消滅香港。但是香港回歸之後，特區政府比西方殖民地更「殖民」，厭棄和中國相關的香港文化，例如霓紅光管。香港夜市最重要的特色是霓紅光管。大家在YouTube翻看紀錄片，八、九十年代香港夜市霓虹吐艷。但政府用盡方法立例，徹底消滅在香港街頭所有的霓虹光管，投票通過這些條例的議員也是共犯，他們同意把香港霓虹夜景消滅。

第五，消滅夜市市集。1995年港英政府訂定了消滅小販政策，不再簽發小販牌。現在特區政府繼續「陰乾」小販，廟街、西洋菜街、摩羅廟街等夜市市集，十年後二十年後會完全被消失。政府不發牌，沒有承傳，這些檔攤沒有繼承人，便出現畸形發展。東寶小館因在食環署熟食街市的牌照出問題而要搬遷，也是因為政府政策僵化。

很多政治人物說風涼話，而市民看在眼裏只會覺得政府缺乏意願去令民生做得更好。夜市是民生問題，民生問題需要落地解決。設立關愛隊沒有作用，因為香港現在需要的不單只是關愛，而是大刀闊斧、實牙實齒地去改變政府過分監管的情況。過分監管令整個社會失去了活力，政府曾經在曾俊華擔任財政司司長期間進行小販政策檢討，但是當時候反對派和建制派均沒有什麼反應，認為小販政策很麻煩。搞夜市也是非常麻煩的，然而，麻煩也要去做，而不是怕麻煩就不做。

夜市由一個生態圈組成，不單只是不回家吃飯，而是吃飯之後各適其適的娛樂文化項目，它本身就是旅遊文化的一個核心。以前香港很旺盛，就是因為有空間、有人才、有市場、有那種文化去形成。例如桑拿浴室需要空間很大、需要技師、需要維修、需要很大投資。若果政府拿走了租管政策，沒有其他政策去支持投資者的話，試問如何能夠維持香港曾經輝煌一時的桑拿浴室文化呢？

第六就是過度掃黃。掃黃的目的是什麼？為什麼新加坡不掃黃？為什麼很多地方不掃黃？作為一個娛樂大都會，聲色犬馬，馬照跑，舞照跳。現在舞不能跳，因為舞廳全部結業了，只留下馬照跑。香港傳統夜總會舞廳消失，夜生活文化也隨之消失，正正是最令人悲哀的地方。

陳茂波司長開了這張政治支票，說要搞旺夜市。他真的要說清楚搞旺夜市是什麼意思？怎樣才是夜市？怎樣才算旺？如何才能夠真正搞旺夜市？什麼官員負責什麼工作？真的是有官員去負責，還是把責任外判出去？不要像垃圾分類政策一樣，外判出去，把垃圾回收分類的責任推給市民去做。

目前香港最大困局就是當權者開出的政治支票，很多時候都不能兌現。香港有很多各類型的專員，申訴專員、私隱專員、體育專員，等等。那麼搞夜市是不是由旅遊專員負責？旅遊專員歸屬文體旅局，其官階是否有絕對權力去統籌各部門、指揮各部門。真正擔當有兵將軍去把夜市搞旺呢？我相信可能性非常之低，你看看美食車便知道，當時由旅遊專員負責，到頭來出了奇怪的食物貨櫃車，根本做不出多元化的美食車。美食車政策失敗，也反映出香港的專員無法發揮應有功能，不像當年廉政公署首任廉政專員姬達爵士（Sir Jack Cater），手握實權，領軍推動反貪。

現在這些專員很多時候只是出席一些活動，剪綵拍照。他們沒有實質的權力和資源去推動、去改變現實。當然，由財政司司長領軍就可行，因他掌控香港的財政資源和政府用錢的審核權。若果財政司司長真的有決心去領軍搞旺夜市，就可以做出非常重要的民生工程，也能夠改善政府形象，對內可以令香港人覺得政府有能力搞好民生，對外亦可以給香港一個新的亮點。所以，陳茂波司長開了這張政治支票，期待他真的能夠兌現，真的把香港夜市搞旺。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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