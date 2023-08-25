楊莉珊｜施政報告諮詢會吸納眾智回應市民信任

《施政報告》公眾諮詢已於七月底展開，政府在未來一個多月繼續透過不同形式的諮詢會和社區探訪等活動，廣泛聽取不同界別的團體和人士的意見。首場施政報告地區諮詢會20日在筲箕灣一間學校舉行，行政長官李家超、三名司長及副司長及各政策局局長都有到場，約120位來自不同背景的市民出席。



來稿作者：楊莉珊



發言的市民觸及的議題，小至區內交通、老鼠衞生，大至宏觀的政策，例如土地房屋、交通運輸、創新科技、金融、文化體育、教育、青年、扶貧、醫療、和社福等。李家超回應表示，明白市民的不吐不快，會一一研究問題，一再重申重視市民意見，在制訂政策優次時，會盡量吸納大眾的意見。李家超強調，政府是宏觀施政，看成一個「香港隊」要大家一齊團結，他感謝大家的團結，是一種「香港隊精神」，在處理各項議題時，秉承「沒有最好、只有更好」的態度。

李家超說：「我和我的團隊在今日的地區諮詢會中與市民有很好的交流，很有收獲，聽取了不同的寶貴意見。我深信制訂政策，既要有大局觀、戰略性和創新思維，同時也必須從市民日常生活的不同需要出發，瞭解社會不同階層民眾的生活情況，這樣才能做到『民有所呼、我有所應』。我和團隊會積極考慮大家的意見，希望可以回應市民對特區政府的信任和期望。」

政府將舉辦逾30場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和市民對《施政報告》的意見和建議。李家超和管治團隊也會走進社區探訪市民和各界代表，多元吸納意見。

回顧過去一年，香港經濟在國際經濟不穩定因素的影響下，面臨著挑戰。數據顯示，今年第二季度的經濟增長率放緩，一定程度上反映了消費信心下降和外部經濟環境的變化。消費者信心的不確定性導致了消費支出的減少，這對內需造成了一定的壓力。其次，外部貿易環境的變化也對香港的出口業務造成了影響，特別是在一些傳統的出口市場上，需求減弱，這對本港的外貿形勢構成了挑戰。

為了應對這些挑戰，新一年度的施政報告需要提出有針對性的政策舉措，以刺激經濟增長，維護香港的經濟穩定。有意見認為，政府可以通過促進消費來刺激內需，鼓勵消費者增加支出，不僅可以提振零售業，還可以拉動相關產業的發展。其次，政府可以進一步發展本港的特色產業，為經濟注入新動力。儘管特區政府現有的經濟政策在正軌上，例如發展創科、吸引人才和建設北部都會區等，但在經濟失速的情況下，需要有短期救急的辦法。

對於目前地緣政治現狀來說，香港的「視窗」角色又變得重要起來，美國帶頭在資金、人才、技術等方面「封殺」我國。因此，香港更加要堅定不移地發揮「一國兩制」的作用，而「兩制」是香港「視窗」角色的根本優勢，「香港需要幫助內地企業走出去，投資國際市場，亦要利用香港的平臺吸引國際資金、技術人才等。」

全球經濟放緩不是一時三刻可復甦，特區政府必須「轉守為攻」，對內推動經濟、消費，對外則要探索更多以前不重視但極有經濟潛力的市場。傳統市場正在萎縮，而不同的新興市場，正待特區政府及商界去發掘，為香港經濟謀新的出路。事實上，東盟國家和「一帶一路」沿線國家的經濟增長迅速，成為全球經濟增長的重要引擎。香港地處這些地區的交匯點，具有得天獨厚的優勢。政府可以通過加強與這些地區的合作，拓展新的貿易機會，促進商品和服務的流通，為本港企業拓展市場提供支援。香港可以加強與新興市場的合作，開拓新的貿易機會。

疑是民間疾苦聲，一枝一葉總關情。諮詢會再次提醒李家超團隊「民生無小事」。香港經濟面臨挑戰，但同時也充滿機遇，期待新一份施政報告政府能夠提出針對性的政策舉措，克服眼前的困難，實現經濟的長期穩健增長，為市民帶來更多的福祉和機會。

作者楊莉珊是全國政協委員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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