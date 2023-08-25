黃冰芬｜核污危害不可逆　禁制日水產是必要且必須

儘管國內外反對聲浪巨大，但日本政府仍於24日中午正式啓動福島核污水排海計劃。此舉勢必嚴重破壞海洋環境，對地球生態造成難以逆轉的損害，更危及全人類的健康。日方冒天下之大不韙的行徑極其自私、極其不負責任，已遭到國際社會強烈譴責。香港作為與日本經貿往來、尤其水產交易頻繁的地區，特區政府決定禁止日本東京、福島等10個都縣的水產品進口，是及時、必要且必須的舉措，有助保障市民健康和安全。



來稿作者：黃冰芬



對於福島核污水，日本一些官員宣稱其符合所謂「安全標準」。如強調核污水經處理後，氚濃度只是世界衛生組織飲用水標準的七分一。其實，這些說法完全經不起推敲。試想，如果是合乎安全標準，為何日方不把核污水好好利用起來，供人飲用，或用於農田灌溉，而是排進大海？當年，時任日本首相菅義偉在視察福島時，拿出淨化稀釋的核污水說「能喝」，但他自己也沒敢喝。

日本政府還曾強調，處理後的核污水不會殘留除放射性氚以外的其他放射性污染物。但研究顯示，核污水含有64種核放射元素。有國際環保團體早在2020年的研究報告中就指出，氚是一種低能量的放射性物質，並非如日方宣傳那樣「無害」。其一旦被動植物和人類攝入，即有可能造成傷害。凡此種種，都是日本少數政客在用「語言偽術」，試圖掩蓋核污水排海帶來的危害。謊言重覆千遍，仍是謊言！

一直以來，日本食品頗受港人歡迎，本港也是日本農林水產最大的出口地之一。日本政府不顧本國國民及國際社會的普遍反對，執意「攬炒」，將禍水引到世界各國各地。為此，香港特區政府在合理的懷疑和擔憂下，為保障市民健康而禁止日本相關水產進口，是一個負責任政府應該做的。正如中國駐日本大使吳江浩所強調的，「我們始終堅持人民至上，必須堅決回應人民關切，維護海洋環境、食品安全和公眾健康。」

香港的食物安全享譽全球，這與我們特區政府長期以民為本、堅持做好食安把關工作密不可分。日本政府將核污水排海的自私惡劣行徑，已證明其不會為人類的食物安全著想，我們也不能指望心懷惡意的人能做出什麼有擔當的善行。當務之急是特區政府等有關方面要進一步加強食安管理和檢測，特別是對來自日本的食品。包括飲食界在內的社會各界亦應予以支持和配合，共同維護本港食物安全和公眾健康。

作者黃冰芬是港區全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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