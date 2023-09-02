來稿｜共建一帶一路　香港交出什麼成績表？

今年是一帶一路倡議十周年，官方慶祝活動接踵而來，但港府一帶一路辦公室卻一直群龍無首。花了大半年時間，政府終於成功搶人才，在香港舉辦「一帶一路高峰論壇」前，委任年輕建築師何力治為一帶一路專員，總算是「遲到好過無到。」與歷任專員相比，何力治非政務官出身，而且十分年輕，又是長期參與一帶一路項目的專業人士，相信他對一帶一路沿線國家及國家政策有充分認識，也期望他為港府一帶一路工作注入新思維，帶領香港做好「一帶一路」倡議下五個「互聯互通」的工作。



來稿作者：池中魚



交流活動應常辦 輸出服務才是KPI

一帶一路辦公室自2016年成立起，舉辦多種交流活動及座談會，促進香港與一帶一路國家的商業交流，而每年的「一帶一路高峰論壇」更是重中之中，充分發揮香港背靠祖國，聯通世界的優勢，成為國家對外的超級連繫人。一帶一路倡議已經提出10周年，中國為一帶一路國家鋪橋起路，很多大型基建已經相繼落成，促進當地的社會及經濟發展，成果有目共睹。很多內地企業已經走出去，在不同的國家建立辦公室及網絡，但香港卻只有少數像何專員的家族企業，在共建一帶一路征程上發揮香港力量。推廣一帶一路交流活動必須辦，也必須經常辦，最好填滿一年365日的日程。然而，交流活動只是手段，推動實質項目才是目標，輸出香港專業服務才是關鍵的績效指標。

細看一帶一路辦公室網站，雖然詳細列出香港政府在一帶一路的工作，但大多數只是將過往政府對外貿易的工作，拼湊在五個「互聯互通」的框架下，當中亦有提及簽訂不少合作備忘錄，但實地落實的旗艦項目卻欠奉。此外，究竟香港政府在五個「互聯互通」下，要達至什麼KPI，我們在網站也找不到。一帶一路辦公室多年來成功配對多少個項目？有多少名海外學生獲得獎學金到港讀書？這些數字網站卻一一欠奉。現時，網站唯一亮點，就是政府推出共建一帶一路10周年的紀念郵票，其設計簡單而充滿復古味道，簡直時光倒流二十年。

輸出香港慈善事業 全民參與

香港的一帶一路高峰論壇將於9月中在香港舉行，預計共吸引超過5000位嘉賓聚首一堂，互相交流。香港政府舉辦論壇討論國家大策略，論壇理應五個「互聯互通」的框架作為討論框架，但是貿發局在記者會表示，他們以年度高峰論壇為基礎，幫助商界捕捉「一帶一路」帶來的無窮機遇，所以「民心相通」相關的討論卻完全被忽略。

香港慈善事業歷史悠久，有很多大型的非政府組織營運多年，我們已經建立良好的制度及培養了很多人才，具備向一帶一路國家輸出的慈善事業的條件。很多跨國的慈善組織在香港設立辦公室，目的是在香港籌募經費。他們利用香港人的善心及金錢，到不同國家進行救援活動。「民相親，心相通。」，香港沒有缺席理由。誠然，香港人的金錢與善心應花在香港機構中。香港絕對有條件發展在人道救援事業，推動一帶一路民心相通的工作。近年，致力於一帶一路國家中做免費白內障手術的共享基金會便是其中的例子。在國家走進世界舞台中央之際，他們的工作並非只是讓中國人的善心走出去，更為香港青年人提供參與平台，實地參與一帶一路的工作。如果政府要推動青年人參與一帶一路工作，融入國家發展大局，我們需要更多類似的平台，皆因普羅百姓的子弟不像何專員，本身就有足夠的資金、人脈到一帶一路營商及經商，繼而步平青雲成為政府高官。

一帶一路是國家重要戰略，一帶一路辦公室除教育公眾外，也應為社會大眾提供參與機會，即使以購買郵票形式參與，也應在設計上多花功夫，更不應讓「一帶一路」淪為商界的小圈子。期待何專員上任後，充分發揮他的背景優勢，為五個「互聯互通」的工作訂立KPI並交出成績，推動香港社會在共建一帶一路征程上貢獻香港力量。

作者筆名池中魚，是自由撰稿員，擁多年公共事務及企業傳訊工作經驗，為機構提供策略性發展建議。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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