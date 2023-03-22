仲點論政｜爭取成為「一帶一路」融資平台

香港向來是跟紐約和倫敦齊名的世界金融中心。由於優良的法治傳統、穩健的基礎設施配套、市場化和國際化的營商環境、在監管制度方面跟國際接軌、資訊、資金和人才自由流通等優勢，我們一直維持著這讓人艷羡的地位。回歸祖國後，國家甚是看重香港在這方面的優勢和地位，在《十四五規劃綱要》中表明支持香港提升國際金融中心地位，強化作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心和風險管理中心的身份，並且藉著深化與內地金融市場的互聯互通而更全面地融入國家的發展大局。



來稿作者：劉仲恒



香港不懼怕跟其他金融中心在頂尖市場裏競爭，但聰明的港人絕不會放過能讓我們金融中心地位進一步鞏固和迅速升級的機會。香港擁有背靠祖國、聯通世界這個其他金融中心不可能享有的優勢。國家這些年來一直大力推動「一帶一路」的建設，那麽「一帶一路」沿綫有哪些國家和地區呢？有包括馬來西亞、印尼、緬甸、泰國等的東盟國家，有包括土耳其、敘利亞、約旦、黎巴嫩、以色列、沙地阿拉伯等的西亞和中東國家，有包括印度、巴基斯坦、斯里蘭卡等的南亞國家，有包括哈薩克斯坦、烏茲別克等的中亞國家，還有包括俄羅斯、格魯吉亞、波蘭、立陶宛、愛沙尼亞、匈牙利等的中東歐國家。

無疑，這些國家不是頂尖市場，但卻是潛力極大的發展中市場。更重要的是，這些國家要發展，就少不了要取得在金融方面的支援。但他們在金融方面肯定沒有香港的雄厚實力、人才和經驗。也就是説，香港可以在這個過程中為這些國家提供最優質的金融服務，成爲「一帶一路」的融資平台，為這些國家的發展發揮出舉足輕重的作用。當然，這是一門生意，香港將得到的回報，肯定是急速擴展的全球市場和營業額，這不但會進一步鞏固和提升我們金融中心的地位，更會因金融方面高質、高速的發展而帶起整個香港經濟，讓本港更多行業和市民受惠。

所以，筆者認為香港作為金融中心未來的發展，必定要採取一個更全球化的路向，目標是爭取越多越多「一帶一路」國家的優質企業來港上市。他們來了，香港整個金融市場就必然會「動起來」，到了那個時候，要威脅甚至超越紐約和倫敦的龍頭地位也絕對是有可能的。

要搭上「一帶一路」這趟「順風車」，香港的金融業就必須先繼續擴大和深化跟內地金融市場的互聯互通。即使在疫情期間，滬深港交易所和中國證券登記結算公司已經就交易所買賣基金納入互聯互通標的整體方案達成共識，而粵港澳大灣區「跨境理財通」也已經正式啓動，這些都是讓人鼓舞的舉動。

「一帶一路」是國家的長遠政策，而金融中心的地位是香港固有的優勢。明眼人一看就知道，兩者沒有抵觸，完全可以配合。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、香港再出發共同發起人。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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