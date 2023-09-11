來稿｜群策群力應對超強暴雨　提升城市防災水準

9月初始，超強颱風「蘇拉」吹襲，香港時隔五年再掛「十號風球」。沒能等這座城市稍事「喘息」，7日晚間又有百年一遇超長時間黑雨襲港。這一場傾盆暴雨發生在兩個颱風「蘇拉」（Saola）和「海葵」短時間內相繼襲擊華南地區及附近不到一周之後。



來稿作者：龍子明



極端天氣見證香港效率。7日晚特首李家超已即時指示各政府部門通宵全力應對，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心7日晚即時啓動，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務總署及相關部門徹夜全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。因應今次突如其來的暴雨，特區政府各部門和同事都通宵工作，不眠不休，群策群力全力應對。政府啟動公務員「動員機制」協助處理，關愛隊亦參與相關工作。香港的颱風城市管理更像是一套自成體系且加速運轉的系統，從預警到閉環、智慧治理到善後，形成一套城市特色獨有的效率線路。

世紀大暴雨沖毀道路，淹沒商場、港鐵站，街道和停車場車輛被浸泡在洪水當中。黑色暴雨警告持續時間16小時35分鐘，破歷來最長紀錄；天文臺總部24時小時內雨量達逾600毫米，達香港全年雨量四分之一；警方接獲718宗市民求助，消防處接獲343宗，包括交通意外、意外受傷或水浸；截至8日晚醫管局接獲144人報稱受傷，渠務署確認60宗水浸，59宗經處理後消除，其餘一宗爭取9日完成。這些損害是香港不能承受之重，但在應對整場大暴雨的過程中，特區政府、地區團體和關愛隊等各方力量迅速行動起來，群策群力保障市民的生命財產，世紀大暴雨對香港的破壞和傷害被減至最低。

有報道指，7日晚上11時香港已有多個地區被水淹浸，政府發佈的警告不及時。對此，香港政府官員表示，暴雨的預警與颱風不可同日而語——颱風可以通過衛星觀測風球的位置和走向，但是暴雨對具體地區的影響則難以預測得多。「包括下在哪裏，下多大，這些都很難提前很多知道，」香港政務司司長陳國基向媒體表示。「暴雨的特性都是來得急，發展的得很快，很多時候都超出了預報的能力範圍」，香港氣象學會發言人梁榮武表示。

工程師學會分析是次暴雨影響，指本港主要管道設計普遍能承受200 年一遇的暴雨，而今次降雨量是500 年一遇，致多區有雨水倒灌和大範圍水浸，建議政府識別本港水浸黑點，針對地規劃更多雨水排放設施和蓄洪池等改善工程。

全球暖化之下天氣將更加極端化，這已經是科學界的一個定論，其中酷熱天氣將成倍數增加，而暴雨頻率增加的幅度雖然不如酷熱天氣，但是暴雨的破壞性相當嚴重。氣象專家指，這是全球暖化導致極端天氣的集中反映。全球氣候變暖直接導致蒸發加快，令空氣中更多的水分在條件適合時成為更高強度的降雨，進而增加了熱帶風暴的強度和頻率，導致更多的山洪暴發和更大的破壞。

全球暖化之下天氣將更加極端化，這已經是科學界的一個定論，其中酷熱天氣將成倍數增加，而暴雨頻率增加的幅度雖然不如酷熱天氣，但是暴雨的破壞性相當嚴重。類似的天氣極端化影響在不同的地方都已經顯示，比如今年入汛以來，內地多地持續遭受暴雨襲擊，多地發生山洪、泥石流、滑坡等災害，造成重大人員傷亡和財產損失。

極端天氣已成為氣候變化下令人堪憂的新常態。而隨著溫室氣體排放令全球氣溫不斷上升，颱風、熱浪、暴雨等極端天氣愈趨頻繁和嚴重，將為本港帶來嚴重威脅和損失。已發生的一系列的集中強降雨事件、短時間強降雨，政府急需加大對臨近預報、臨近救災、防洪一體化等方面的科研投入。政府應該總結今次經驗，制定緊急警報系統的使用指引，讓市民清楚瞭解在緊急情況下可以怎樣做。同時要有系統地檢討本港的雨水排放設施和蓄洪池等改善工程，提升城市防災水準。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長 。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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