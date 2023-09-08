星期四（9月7日）晚上11時至凌晨零時，天文台總部錄得158.1毫米的一小時雨量，為香港有史以來的最高紀錄。而黑色暴雨警告自晚上11時05分生效起，持續超過13小時，亦遠遠打破了1999年8月23日的5小時47分鐘紀錄。



暴雨的發展是相當迅速並有隨機性，在一小時甚至更短時間的變化可以很大。雖然在星期四早上，天文台已表示與海葵殘餘相關的驟雨正影響廣東沿岸地區，預測當天有幾陣驟雨，稍後驟雨較多。然而，以現時的科技而言，當晚開始的暴雨並非在事前一、兩小時能夠準確預測。

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事實上，天文台在晚上8時25分已發出特別天氣提示，提醒市民香港廣泛地區可能受大雨影響。隨着雨勢逐漸增加，天文台亦在9時25分、9時50分及11時05分先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告信號。

以18區錄得的最高一小時雨量計算，晚上8時45分起南區和東區一直錄得超過70毫米、相當於黑色暴雨的雨量，晚上10時45分至11時45分的一小時之中，更多達13區錄得最高超過70毫米雨量。

以天文台的36個自動氣象站來說，晚上11時至凌晨0時的雨量同樣最大，而且新蒲崗、廣播道、沙田、大埔和上水都是連續兩小時錄得至少70毫米的降雨。

根據機制，黑色暴雨生效後，保安局轄下的緊急事故監察及支援中心、民政事務總署的緊急事故協調中心便即啟動。渠務署亦設有水浸監察及報告系統，實時監察主要河流和水道的水位和分析水浸情況。然而，這場堪稱百年一遇級別的持續暴雨仍然在多區造成水浸，尤以柴灣和黃大仙嚴重。

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由於多處水浸，以及港鐵黃大仙站、觀塘綫部份路段未能運作，社會在凌晨時份已非常關注應變安排。而且在一星期前、超強颱風蘇拉逼近香港時，政務司司長陳國基曾經統籌跨部門的督導委員會，並考慮過一旦出現「極端情況」，可以按照近年制定的新機制，公布市民暫時無須上班。這次的暴雨和水浸問題雖然突如其來，但政府應該不會沒有對策。

惟直至凌晨2時30分，政府才發新聞稿表示正全力應對多區水浸情況，並會在早上六時前公布是否須停工停課。不但時間上相對遲，對於政務司司長是否啟動了跨部門的督導委員會，社會亦無從得知。

及至早上5時34分，政府宣布出現了「極端情況」，且會至少維持至中午，所有日校全日停課，而僱主應參考八號風球下的工作安排，採納情理兼備及具彈性的工作安排。

超強颱風山竹後制定的「極端情況」機制，有別於一般惡劣天氣的指引，並非建議在八號風球、黑色暴雨等警告訊號除下兩小時內上班工作，而是考慮到交通、市面環境等因素，認為在訊號除下後的首兩小時市民也不應該外出上班。

對於這個近年制定、未曾啟用「極端情況」機制，政府理應預計到僱主、僱員都未必清楚，並且多作說明。惟直至早上7時10分，亦即宣布「極端情況」後逾一個半小時，政府才再發稿指出，僱員應留在原來的地點或安全地點，不要啟程上班。

天有不測風雲，暴雨百年一遇，固然考驗我們的排水系統是否足夠，但政府的應變能力、訊息傳達等同樣重要。目前看來，李家超政府除了要做好善後工作，檢討和進步亦為需要。