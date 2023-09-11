楊莉珊｜政府處理極端情況：預警不足、應對得宜、善後爭分奪秒

颱風「海葵」餘威為本港帶來500年一遇世紀大暴雨，黑雨警告歷時逾16小時，天文台總部一日內錄得的雨量相當於全年四分之一。連場大雨下，四處水浸、交通癱瘓，政府首次發出「極端情況」警示，由8日清晨維持至午夜12時結束。



天文台7日11時發出黑色暴雨警告，特首李家超淩晨1時許於facebook發帖稱多個部門正應對全港多區嚴重水浸；8日午12 時許，他再發帖稱各部門「徹夜全力採取應對行動」，政務司長陳國基下午2時半率各部門召開記者會，交代暴雨情況。



來稿作者：楊莉珊



特首李家超8日午先到慈雲山（南區）社區中心探望受暴雨影響的市民，之後再到筲箕灣耀東邨視察山泥傾瀉情況。李家超8日赴筲箕灣視察山泥傾瀉後，被問到為何昨午才有問責官員開記者會交代事件、他為何沒現身，李稱今次需處理的事情「每一刻都在變化，而且情況在加劇」，政府首要任務是確保事件處理是否足夠，包括調配足夠人手、裝備，又稱水浸時如非真正處理事件的官員出現在某些現場，對相關工作無幫助，當認為情況受控後已即出來向市民交代，強調工作統籌無停過。

平心而論，特區政府處理這次百年一遇的暴雨行動有三方面：第一是預警；第二是應對；第三是善後。在預警方面，在現有的科技能力限制下，暴雨預測比颱風預測困難得多。從政府的防洪角度來講，這次未能做到足夠時間的預警。特首相信縱然預測暴雨方面有科技能力方面的限制，但在發放資訊、更加做好預警方面，應該檢視包括發放預警時，應該多從提高安全系數，或令市民在準備方面更加掌握資訊，希望將來在發放資訊方面會有更多資料，令市民掌握得更好。

至於在應對這次暴雨方面，自從天文臺發布了黑色暴雨警告信號後，所有政府有關部門都立即到位，而且不斷部署新的工作。每個時刻，整個政府都全力將焦點放在調配人手和作出部署方面，各部門都堅守崗位、全力以赴，不同部門及機構包括天文臺、紀律部隊、渠務署、運輸署、民政總署、公共服務機構及機場等政府及公共機構的人員，在風暴之下緊守崗位、繼續執勤，為社會提供緊急服務並迅速開展善後。政府各部門人員、立法會議員區議員、地區團體，包括鄉議局、關愛隊等在黑色暴雨下處理各種情況。

在善後工作方面，除了要處理倒塌的山泥和水浸事件外，更要檢查道路安全、路面結構等，確保可以盡快回復正常。李家超已指示所有政府部門必須爭分奪秒，集中火力進行善後工作，盡快搶修受影響路面及社區設施等，務求讓市面能盡快回復正常運作。

政府於8日清晨5時宣佈本港出現極端情況，勞工處其後提醒僱主除必要人員外，不應要求僱員上班，惟部分打工仔仍須冒雨返工，認為當局指引不清晰，應直接宣佈全港停工。今次是香港首次進入極端情況，相信社會在理解訊息方面需要熟習。

政務司司長陳國基則解釋，當局不能「一刀切」說所有市民都停工，因每個行業及工種的情況不一樣，例如安老院和醫院的工作人員，在8號風球亦要上班，極端情況下也如是，這些安排並非新事，以往8號風球下，長久以來行之有效。

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另有外界質疑本港水浸或與深圳水庫週四傍晚排洪有關，保安局局長鄧炳強於跨部門記者會上主動交代，稱警務處於排洪前45分鐘接獲深圳當局通知，隨即採取戒備及撤離措施，但經過形勢評估後認為無必要撤離，強調事後受影響的6個區並無出現嚴重水浸，相關河道水位也沒因深圳排洪上升至海堤水準。他又提到，今次雨勢來得很急，其可預測性相對低，深圳當局或因而不能在3個小時之前通知香港有關排洪的決定。

世紀暴雨揭露香港渠務系統不足，主要市區排洪設施是以200年一遇的雨量作標準，7日晚暴雨期間的雨量已超出設計容量。本港渠務系統無法應對500年一遇的雨量，意味隨著極端天氣越趨頻繁，本港難免再面臨嚴重水災，有必要加強排洪能力。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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