楊莉珊｜不能錯失「一帶一路」給香港帶來的重大機遇

一連兩日的第八屆「一帶一路高峰論壇」，9月13日早上在香港會展開幕，中央對第八屆「一帶一路高峰論壇」高度重視大力支持。中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥發表重要講話，對香港參與「一帶一路」提出「四點希望」，包括希望香港深化區域合作，進一步拓展經貿網絡；希望香港完善金融服務，進一步推動資金融通；希望香港聚焦專業服務，進一步發揮人才優勢；希望香港深化人文交流，進一步促進民心相通。丁薛祥接管港澳事務後，首度對香港公開講話。這是香港進入由治及興新階段，中央對於香港保持並發揮獨特地位和優勢的又一個新期待、新要求。



來稿作者：楊莉珊



習主席指出，中央全力支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略。在推動共建「一帶一路」高質量發展的路上，香港共用了機遇和紅利，也做出了貢獻與支持。

今年是國家主席習近平倡議「一帶一路」十周年。十年來我國推動「一帶一路」給相關各國帶來了巨大的經濟利益和人民福祉，成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平臺，貢獻了中國智慧、中國方案、中國力量。十年來，已有152個國家和32個國際組織與中國簽署了「一帶一路」協議。這152個國家覆蓋近75%的世界人口，GDP佔全球一半以上。自2013年以來，中國在「一帶一路」上累計支出高達9,320億美元，作出了巨大貢獻。在初始階段，「一帶一路」主要注重超大規模的基礎設施項目，但與此同時，中小企、環境和氣候需求，以及綠色項目也變得越來越重要。

「一帶一路」沿綫國家基建需求殷切，現已推動超過3,000項鐵路基礎設施、產業園區、學校醫院等項目，標誌性基建項目遍佈全球，為全球互聯互通奠定了基礎建設，完善的基建網絡更進一步保障了國際供應鏈及產業鏈穩定。

香港在「一帶一路」建設中既是參與者，貢獻者，亦是受益者，李家超形容香港是進入「一帶一路」的「超級高速公路」。香港擁有背靠祖國、聯通世界的得天獨厚優勢，既受惠於內地的龐大市場，也是連接內地和世界各地的重要橋樑和視窗。「一帶一路高峰論壇」是推動「一帶一路」合作的重要國際商貿平臺。國際社會的高度重視與積極參與，凸顯了國際社會對「一國兩制」優勢的香港未來發展充滿信心。十年來，香港特區把握住「一帶一路」重要機遇，充分發揮獨特優勢和功能平臺作用，將更加有利於香港充分發揮外聯內引的超級聯繫人的橋樑作用。

香港在「一國兩制」之下，香港擁有諸多顯著優勢，成為「一帶一路」的重要門戶。香港在促進「一帶一路」合作方面尤其扮演著「聯繫者」、「參與者」和「建設者」的功能角色。香港是亞洲排名第一、全球排名第三的國際金融中心，也是全球最大離岸人民幣市場，並擁有完善的法律制度及簡單稅制。而且，香港資金和資訊自由流動，專業服務人才輩出，以及多年來建立的廣泛國際聯繫，充分讓香港有力支援內地企業「引進來、走出去」。

香港是國際貿易中心，在「一帶一路」建設推進過程中，可以扮演多個中心的角色，包括調解仲裁中心、基建服務整合中心、物流及航運服務中心、環球投資中心、區域貿易中心、國際金融中心。香港可打造「一帶一路」綜合服務平臺，講好「一帶一路」故事推動民心相通，並且進一步發揮民間商會的優勢和網絡，為全球華人企業提供多層面支援。

至今為止，「一帶一路」框架內已成立三家重要多邊開發銀行和一隻中國專項援助基金。然而，香港作為中國的國際融資中心將發揮至關重要的作用，成為所有這些機構的紐帶。

憑藉香港現有國際經濟功能，以及在貿易、物流、工商專業服務和金融業的競爭力，再加上开放的、相互促进的国内国际双循环的特殊地位，香港在國家「一帶一路」發展戰略中可以發揮獨特角色。從經濟層面而言，可以發揮投資者、中介者和支援者三大功能，推進設施聯通、貿易暢通和資金融通，為沿線國家地區提供金融、會計、法律、建築、工程等方面的專業支援；從制度層面而言，可以繼續發揮內地與國際接軌的作用，在國家深化改革以及與連接沿線國家合作進程中扮演推進角色，以緩和經濟制度差異的不適應。

「蘇州過後無艇搭」，「一帶一路」建設對香港來說是一個千載難逢的機遇，不能錯失「一帶一路」給香港帶來的重大機遇，香港要擔當領航、推動的角色，尋找新的市場和發現新的機遇，這會推動香港經濟再次騰飛。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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