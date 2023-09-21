楊莉珊｜亡羊需補牢！JPEX風暴警示虛擬資產市場存漏洞

「JPEX風暴」成為全港「統一的」新聞頭條，一個用區塊鏈、數字貨幣等技術搭建的虛擬資產交易平台突然「爆煲」，警方懷疑當中涉及商業詐騙。採取拘捕行動後揭發，涉案金額竟達12億元，涉及投資者人數也多達1600多人，當中不乏城中名人，甚至也有學生淪為苦主。



香港作為國際金融中心，對於時下席捲全球的虛擬經濟固然應該有其空間，但「JPEX風暴」無疑為香港的資本市場敲了一個警鐘，除了追究真相，抓出幕後黑手，更重要是亡羊補牢，重新檢視虛擬資產市場存在的漏洞，並加以糾正與完善，避免香港金融中心變成金融詐騙中心，那將後患無窮。



來稿作者：楊莉珊



相較傳統資本市場，虛擬資本市場其實存在更多風險。首先是技術風險，虛擬貨幣是基於區塊鏈技術與互聯網科技的支持下運作，一旦駭客攻擊或者交易平臺管理不善，虛擬貨幣面臨遭到數據篡改、被盜的風險。此外，快速變化是虛擬貨幣的特點，這也意味著市場風險遠大於傳統資本市場，虛擬貨幣的價格波動極大，投資者當然希望一夜暴富，但同樣需要考慮承擔可能出現資產一夜歸零的風險。

另外是與虛擬交易的相關法規仍有待完善，特別在國際層面仍有不少國家禁止相關虛擬資本運作，投資者有機會在不知情情況下，參與非法的虛擬貨幣交易或融資活動，可能會面臨法律風險。風險如此之多，要監管千變萬化的虛擬貨幣，需要政府、金融機構、教育機構和社會公眾，甚至國際合作等多方共同參與，形成一個全面的、有效的監管體系，才可以徹底解決金融詐騙的問題。筆者以為可循以下幾個方面去思考：

首先，政府需要和業界商討，就虛擬資本市場的合理營運訂定一套完整的規則，要清晰定義虛擬貨幣的性質，並釐清各方的責任與風險，向公眾說明其法律地位，然後由金融機構具體落實，政府部門監管。

其次要建立全面監管體系，包括註冊和許可制度，以及對外交易平臺的監督。此外，對於涉及虛擬貨幣的非法金融活動，包括賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等，應制定嚴格的法律和處罰措施。

由於社會公眾最終會是虛擬資本市場的參與者，提高公眾對虛擬資本的認知成為第三個必不少的改善工作。強烈建議政府與業界要承擔起宣傳教育的社會責任，讓公眾投資者可以清楚知道有關虛擬資本市場的風險與營運，也必須要求各大券商主動提供充分資訊，以避免資訊不對秤造成對投資者的不公平，避免盲目投資甚至淪為騙徒眼中的肥羊。

最後，也需要加強國際合作，因為虛擬貨幣的交易和發行往往超越國界，因此需要各國共同合作來監管。國際清算銀行、國際貨幣基金組織等國際組織可以發揮重要作用，協調各國政策，共同應對虛擬貨幣帶來的挑戰。

不少人認為虛擬經濟可以帶來下一波金融行業的高潮，但如果沒有完善的遊戲規則，恐怕高潮未現，毀滅性的海嘯先來。這一次的JPEX風暴引發了全社會的警惕，特區政府應該把握機會，加快推動虛擬資本市場的法規完善。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港(地區)商會主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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