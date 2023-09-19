虛擬資產交易平台JPEX案件，警方拘捕林作等八人，指控他們涉嫌串謀詐騙，並透露接獲至少1641宗報案，涉及近12億元「入金」。



特首李家超周二（19日）早上主動表示，事件反映必須投資在受監管持牌交易平台的重要性，以及要重視和推行投資者教育，確保公眾充分掌握這類資產的風險和運作情況。

及至下午的記者會，警方指出不少報案人並不清楚涉案交易平台的狀況，證監會則多次提醒市民應留意交易平台是否有牌經營，並應該只投資在有牌、受證監會監管的交易平台。

警方及證監會9月19日交代JPEX事件，指收到逾1600宗報案，涉及近12億元「入金」。（梁偉權攝）

毫無疑問，投資者一定有其責任，應在投資前先了解產品及相關風險。不過，正如不少人指出，這次涉案的JPEX在香港已經營一段時間，而且有很主流的宣傳廣告，以致令人信以為沒有問題。其中一個關鍵，在於持牌與否的問題。

一方面，JPEX聲稱持牌（或正在申請）及受認可；另一方面，證監會先是去年將其網站列入「無牌公司及可疑網站名單」，在上星期三又再首次點名指出JPEX沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領牌照。從客觀結果來說，「無牌公司及可疑網站名單」明顯不足以起提醒作用。這亦可能由於名單上的網站眾多，市民一般未必會再加查證。

其次，雖然新修訂的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）規定，所有在香港經營或積極推廣虛擬資產服務的交易平台，自今年6月1日起須獲證監會發牌，但證監會同時提供了一年的過渡期，讓原本已經運作的交易平台要麼申領牌照及符合監管法規，要麼著手以有序方式結束業務。

立法會法案委員會當時亦同意，認為過渡期可以讓已存在的平台有序地退出市場，以免客户蒙受不必要的損失。證監會代表當時在會議上甚至曾言，在過渡期內，申請人在等候證監會就申請作出決定時，可被視作已獲發牌照。由此可見，已在運作、但在6月後未獲發牌的交易平台，原本未必被視為有重大問題。他們這一年過渡期之內是否有序地結束業務，抑或仍在積極經營，亦未見很嚴格的規定。

這次八人被捕，警方指控的初步亦為串謀詐騙，而非《打擊洗錢條例》第53ZRF條或第53ZRG條，即虛擬資產交易中的欺騙行為，以及推廣虛擬資產服務中的失實陳述。

證監會的代表在記者會上多次強調，他們過去一直沒有權力監管虛擬資產交易平台，在6月獲得賦權後，亦需要時間對JPEX作出調查，並已在8月7日及9月13日先後作出不點名及點名警告。惟證監會8月7日的聲明，只提到「某些未獲發牌的虛擬資產交易平台使用不當的經營手法」，從客觀結果來說，社會似乎未對JPEX有足夠戒心。

過渡期才開始了四個月，餘下大半年會否有其他虛擬資產交易平台不申請牌照但又繼續經營，甚至令投資者冒受損失？被問到多少平台正在申請牌照，市面上多少場外交易所（OTC）的時候，證監會亦一概未能提供，並提到他們的監管權力並不涵蓋場外交易。這會否又在將來衍生不當經營、詐騙的風險？

去年12月立法會三讀通過修訂《打擊洗錢條例》時，法案委員會主席陳振英已提到修例不包括規管虛擬資產場外交易、虛擬資產點對點交易等，並指出「政府一定要檢視這個規管制度的實施情況，考慮日後是否需要進一步擴大規管範圍」。既然李家超表示「就虛擬資產的發展，特區政府的政策是要有一個有效的監管制度以保障投資者」，那麼這次JPEX事件或許正是一個從速檢討的機會。