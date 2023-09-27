黃冰芬｜新區議會不容借參選之名行政治對抗之實

新一屆區議會選舉將於10月中旬展開提名期。民主黨日前宣佈擬推薦8名代表參與今次選舉，坊間隨之開始討論以該黨為代表的泛民派能否成功「入閘」的問題。實際上，重塑後的區議會必須回歸基本法規定的「非政權性區域組織」本位，以及為民服務的初心。任何妄圖借參選之名、行政治對抗之實的政團和人士，必不被新選制所歡迎和容納。



來稿作者：黃冰芬



回顧本次區議會改制，從今年5月初特區政府公佈的完善地區治理方案，到7月份生效的《2023年區議會（修訂）條例》，都要求區議會須堅守「愛國者治港」、維護國家安全、行政主導等三大原則。相應地，新區會的組成要由愛國愛港人士擔綱，排除掉那些把區議會當作政治平台的力量，真正實現去政治化。

關於這一點的落實，十分關鍵，而且是必然和必須。筆者以往從事地區服務工作多年，曾經經歷舊選制下的區議會，可謂亂象叢生、不堪回首。彼時，反中亂港分子利用制度漏洞「上位」後，往往不擇手段將區議會變成煽暴、「港獨」的工具，只搞政治而罔顧民生，長期損害社區居民的利益。特別是2019年，民主黨等泛民派為激進暴力分子吶喊助威，甚至派人衝到黑暴前線阻礙警方執法。上屆區議會選舉，他們借「修例風波」成為大贏家後，仍繼續「為反而反」，騙取政治資本，一直未與黑暴徹底割席。凡此種種，究竟是在推進所謂民主還是在禍亂香港，相信已不言自明。

有了這些前車之鑑，新的區議會選舉又豈能不考量參選者的「往績」？基於此，區議員必須嚴格按照新選制新辦法產生，確保其愛國愛港，具備良好的品格和能力，真心實意為地區服務。此外，區議會要回歸基本法所規定的本位和初心，以居民的福祉為依歸，發揮「接受諮詢」和「提供服務」的功能，當好基層人士與特區政府之間的橋樑。

需要指出的是，近日社會上有觀點把泛民派能否「入閘」參選，同新一屆區議會選舉能否體現「五光十色」的政治光譜掛鈎。筆者認為這種論調大可不必。如前所述，區議會既然是「非政權性區域組織」，就應該淡化、祛除政治色彩，不能讓別有用心之人有政治操弄的可能和空間。新選制下，區議員更準確的角色定位是地區工作的服務者、基層與政府的溝通者，不宜以「從政者」自居。所有參選者都必須符合愛國者的最基本要求，這樣才能齊心建設香港。而將那些劣跡斑斑、陽奉陰違、意圖搞政治對抗的團體和人士排除在區議會框架之外，實乃新制所指、民心所向、現實所需。

黃冰芬是港區全國人大代表、香港再出發大聯盟總主任。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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