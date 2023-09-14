施政廣納良性意見　才能說好香港故事

民主黨過去一年多以來六次籌辦晚宴，六次的場地都被臨時取消。即使說是緊急維修等問題，這樣湊巧的機率或許也算是百年一遇。



最近一次的場地取消，有傳是因為行會成員介入。若然是真，只怕令人啼笑皆非。眾所周知，個別行會成員三不五時也跟官方立場相左，政府要收回粉嶺高球場，有行會成員卻可以一而再、再而三地高調反對。即使說是有行會成員阻撓民主黨舉行晚宴，當然也不一定是政府所想。

不過，日前民主黨約見政務司司長陳國基就特首新一份施政報告提交意見，卻被以公事繁忙為由婉拒會面，難免可惜。須知道民主黨雖然在立法會再無議席，但仍然區議會擁有七席，且就不同政策、公共議題不時提出意見，算是積極。對於新一份施政報告，他們關注消費市道、旅遊業、體育盛事等，正是本港當前需要建言的範疇。

政府向來歡迎各界意見，商界、工會的聽，政黨、專業團體的也聽。既然如此，多幾個政黨表達意見，就個別政策提出倡議的話，也值得官員歡迎。這不是因為那是民主黨抑或其他組織，而是只要合法、合規，能夠反映市民訴求的話，就值得政府多聽。

選賢任能要德才兼備

去年七一國家主席習近平在港提到，要按照德才兼備的標準選賢任能，廣泛吸納愛國愛港立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才進入政府。對於政府官員如是，對於諮詢對象、為社會服務的人士或組織，照理亦應如是。只要認同「一國」原則、不觸碰紅線者，有建設性的意見都不妨吸納。

還有不到三個月就是區議會選舉，提名期將於下月17日開始，社會當然希望更多德才兼備的賢能參與。正如兩年前中央修改立法會選舉制度，港澳辦主任夏寶龍也表示「愛國者治港」絕非搞「清一色」，而是「五光十色」，區議會照理也應該是「五光十色」。

去年香港政府修改區議會組成方案，亦已引入資格審查機制，確保候選人及議員都擁護基本法和效忠特區，並在民政事務專員的主持下回歸諮詢本份。盡可能吸納廣泛吸納愛國愛港立場堅定、管治能力突出的優秀人才進入政府，會是說好區議會故事的第一步。