仲點論政｜藉中投論壇說好香港故事

眾所周知，媒體是個像原始森林般你爭我奪、弱肉強食的世界。我們身處城中，清楚知道香港是個稅制簡單、稅率低、法治基礎穩固、基建發達的國際大都會。港人以作為國際金融、航運、貿易中心，抱擁不少「世界第一」的成就而感到自豪。香港不但是全球第一自由經濟體，在全球企業營商環境裡排名第一，更是在國際航空貨運量和離岸人民幣業務方面，全球排名首屈一指的城市，而且也是亞洲唯一擁有五間全球百強大學的城市。



來稿作者：劉仲恒



可是，在目前錯綜複雜的國際政治環境下，不少外國勢力刻意對香港抹黑造謠，歪曲現狀。媒體是個不可丟失的戰場，因此我們必須全力撥亂反正，向世界宣揚香港的優勢、成就和機遇，盡力「說好香港故事」。前幾天，由中投公司主辦的「第五屆中投論壇暨跨境投資與國際產業合作大會」在香港舉行，成為了「說好香港故事」千載難逢的良機。

經歷疫情之後，這次是中投近三年來第一次在線下舉辦論壇，而選址背後的意義就更重大了，因為這回是繼北京和上海之後，中投論壇首次選擇在內地以外的城市舉行。可見，選址香港這一舉措本身就是對香港作為國際金融中心地位最有力的認同，也是對那些媒體刻意抹黑造謠最有效的掌摑。

再看看出席名單，就更明白有多少「猛人」用雙腿「投票」，衷心認可香港的成就。德國前總理施羅德、世界銀行前行長金墉、BlackRock副主席麥科姆、泛大西洋投資集團主席、首席執行官福特等金融和政界才俊出席了。最重要的是，他們回國後一定會轉述親眼所見的香港實況，他們看到的是交投活躍的股票市場、亞洲首屈一指的基金管理樞紐和高效率的政府。這麼一來，那些無謂的媒體刻意抹黑造謠就會不攻自破了。

的而且確，香港未來要持續發展，就不能讓世界「看錯」我們。世人應該看到的是這樣的事實：香港是內地聯通世界、通向國際金融市場和投資者的門戶，是全球唯一凝聚全球優勢和中國優勢的城市，擁有獨立行使審判權的司法制度，也是全國唯一實行普通法的司法管轄區，有助與國際接軌。

另一方面，共建「一帶一路」是確定不移的國策。在這個政策下，世界各國企業來華投資和發展，就少不免要經過香港這個向中國雙向開放的「窗口」，而且更可以在過程中充分利用本港作為全球金融中心、航運貿易中心和科創中心的優勢，善用我們優越的營商環境、成熟的金融市場、健全的服務體系和豐富的人才資源，這樣便可有效提高發展內地市場成功的機率了。這次來中投論壇的政經精英親眼看到了，香港在「一國兩制」下享有的獨特優勢是真真實實的。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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