仲點論政｜既滿足期望又實惠的「一帶一路」

這幾天，特區政府和貿發局舉辦了「一帶一路」高峰論壇，剛好是「一帶一路」倡議提出的十周年。國務院副總理丁薛祥用視頻方式發表了主旨演講，除了鼓勵香港發揮自身的獨特優勢，積極參與共建「一帶一路」，同時也就香港在建設「一帶一路」中發揮更重要功能方面，提出「深化區域合作，進一步拓展經貿網絡；完善金融服務，進一步推動資金融通；聚焦專業服務，進一步發揮人才優勢；深化人文交流，進一步促進民心相通」四點希望。



來稿作者：劉仲恒



這次的高峰論壇既然在香港舉行，除了總結過去十年「一帶一路」的成就之外，另一目的就是要探討「一帶一路」倡議可以如何刺激本港未來的發展，以及香港如何可以保持獨特優勢，在共建「一帶一路」中發揮更重要的功能。

雖說丁副總理對本港提出了四點希望，但想深一層，每個希望的背後，隨之而來的都是對本港經濟和發展得益不淺的實惠。首先，香港根本就是粵港澳大灣區的一部份，「深化區域合作，進一步拓展經貿網絡」完全符合香港更積極融入大灣區發展大局的策略。大灣區是任何商家都夢寐以求的藍海。整個大灣區人口超過8千6百萬，2021年在全國國民生產總值中的貢獻大概是11%。同時，大灣區有相當一部份居民的年均收入處於5萬元至50萬元人民幣或以上的組別，是一個可支配收入相當高的市場。

第2， 香港向來都是跟紐約和倫敦齊名的世界金融中心，我們擁有優良的法治傳統、穩健的基礎設施配套、市場化和國際化的營商環境、在監管制度方面跟國際接軌、資訊、資金和人才自由流通等優勢。要「完善金融服務，進一步推動資金融通」，絕對可以把我們的優勢發揮到極致。很多「一帶一路」倡議下的項目涉及規模龐大的基建，要進行基建就少不了要融資。另外，越來越多「一帶一路」沿線國家使用人民幣作跨境貿易結算，因此市場對以人民幣投資的需求增長得很快。香港當下已經處理著四分之三的離岸人民幣支付業務，同時擁有最大的離岸人民幣債券市場。所以，投入「一帶一路」建設肯定可以進一步提升本港的離岸人民幣業務。

第3， 「聚焦專業服務，進一步發揮人才優勢」就更符合香港的利益了。「一帶一路」涵蓋基建、金融、航運和像財務諮詢、會計、法律那樣相關的專業服務，積極參與「一帶一路」，就意味著對於香港在這些領域內的專業人士來說，生意很可能會以幾何級數的方式增長。

最後，香港是中西文化薈萃的地方，要「深化人文交流，進一步促進民心相通」，絕對沒有比香港更合適的地方了，最後得到實惠的，將是本港的旅遊業和本土經濟。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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