來稿｜施政報告為民生拚經濟做實事

特區政府10月1日舉行升旗儀式和國慶酒會，慶祝中華人民共和國成立74周年。當晚維港上空舉行華麗璀璨的國慶煙花匯演，行政長官李家超表示，煙花象徵香港越過難關之後，全面復常向前邁進，大步踏進更美好的未來。



來稿作者：周厚立



李家超在國慶酒會致辭時強調，政府不遺餘力推動和促進經濟發展，是為了令市民在香港這個共同家園，生活得更好、更開心。香港正處於「由治及興」的關鍵時刻，要珍惜機會，謀發展、拚經濟、拚競爭力。本月25日，他將公佈新一年的施政報告，在過去兩個多月的諮詢期間，他深深感受到市民對香港的熱愛，以及對未來美好生活的願景，他會仔細考慮各方意見，歸納整理、制訂措施，在施政報告內公佈，為民生、拚經濟、做實事。

李家超即將公佈新一份施政報告，特區政府傾聽民意、凝聚共識、堅定信心、團結奮鬥，切實關切民生、為民謀福，勇於創新、增強發展動能，提升市民的獲得感和幸福感。

李家超稱，前行的路上，香港要繼續運用好「一國兩制」下「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，主動積極融入國家發展大局，對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等，提升國際競爭力，推動經濟發展，改善民生福祉。雖然面對的環境會變幻莫測，機遇同挑戰會同時出現，但他相信「功崇惟志，業廣惟勤」，只要有共同的志向，努力不懈、團結一致，必定能夠達到再創輝煌的目標。

中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥副總理對香港提出四點希望，包括深化區域合作，進一步拓展經貿網絡；完善金融服務，進一步推動資金融通；聚焦專業服務，進一步發揮人才優勢；深化人文交流，進一步促進民心相通。丁薛祥接管港澳事務後，首度對香港公開講話。這是香港進入由治及興新階段，中央對於香港保持並發揮獨特地位和優勢的又一個新期待、新要求。丁薛祥副總理高度肯定香港「一帶一路高峰論壇」已經成為推動「一帶一路」合作的重要國際商貿平臺，更表明香港在共建「一帶一路」上的重要角色，大大提振了社會各界對於香港發展前景的信心。

「一帶一路」蘊含巨大發展機遇，香港絕不可錯過。新一份施政報告會全面落實「四點希望」，發揮香港「背靠祖國，聯通世界」的優勢，積極推展香港與「一帶一路」國家經貿、專業服務及人文合作的高品質發展，拓展經貿網絡，強化金融、專業服務，深化與「一帶一路」共建國家和地區的人文交流，進一步發揮香港優勢，為「一帶一路」建設再建新功，為香港發展注入更大動能。

2023年4月21日至24日，李家超率領政府及立法會聯合訪問團參訪粵港澳大灣區四市，這是香港到訪大灣區內地城市最大規模的政務訪問。預料施政報告將進一步對接國家「十四五」規劃和大灣區建設，制訂策略方案，積極推進發展協作，制訂進一步打通大灣區人流、物流、資金流、資訊流的工作計畫和優次，強化與內地省市的區域性合作機制，督導合作專案的落實進度和成效。

李家超表示，土地房屋永遠是政府重視的問題，並會長期重點處理，當局已經覓得未來10年，可提供36萬個公營房屋單位的土地，會提供共5萬間簡約公屋和過渡房屋，讓居住環境不理想的住戶盡快遷離，並研究長遠解決劏房問題。

特區政府9月14日晚宣佈，「香港夜繽紛」活動正式開展，就發展夜經濟，李家超指出香港是熠熠生輝的「東方之珠」，不論日間還是晚間，香港各式各樣的活動都多姿多彩，活力澎湃。啟動香港的「夜經濟」，需要同時注入嶄新的元素來推動相關行業，例如藝術、文化、創新等等。本港要抓準自身國際化、中西合璧、傳統與現代交融的特色，不斷提升本地旅遊的競爭力。一旦成功，香港經濟發展肯定會向前邁進一大步。

李家超於7月23日率領特區代表團依次訪問三個東南亞國家聯盟（東盟）成員國，包括新加坡、印尼和馬來西亞，進一步加強香港與東盟國家在經貿和投資方面的合作，為香港發掘商機，並向當地政商界介紹香港的最新優勢和機遇，說好香港故事。全球經濟放緩不是一時三刻可復甦，特區政府「轉守為攻」，對內推動經濟、消費，對外則要探索更多以前不重視但極有經濟潛力的市場。傳統市場正在萎縮，而不同的新興市場，正待特區政府及商界去發掘，為香港經濟謀新的出路。事實上，東盟國家和「一帶一路」沿線國家的經濟增長迅速，成為全球經濟增長的重要引擎。香港地處這些地區的交匯點，具有得天獨厚的優勢，加強與東盟國家的合作，可以開拓新的貿易機會。

對香港來說，關鍵是要緊抓國家發展機遇，加倍努力和積極作為。港人應變快，懂得靈活走位，具備駕馭「逢變則興」的力量，社會團結一致，奮鬥拼搏，破難而進，憑不懈努力，定能不斷書寫香港精彩發展新篇章。

作者周厚立是港區全國政協委員、香港島各界聯合會常務副理事長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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