季霆剛｜歐盟著急烏克蘭的原因

歐盟近期就烏克蘭戰事對中國大陸的警告愈來愈像烏克蘭戰事對歐盟而言有所失控或大失預算，歐盟貿易專員早前呼籲與中國建立更加平衡的經濟關係，指出歐盟貿易逆差近4000億歐元，同時還警告中國在烏克蘭戰爭問題上的立場可能會危及其與歐洲的關係。另一方面，歐盟亦釋放出將討論烏克蘭加入歐盟的消息，似是要對擴大歐盟版圖開綠燈。



來稿作者：季霆剛



歐盟卻在近期開始對中國展開施壓，無疑是一種將歐盟的觀點強加於中國身上的表現，亦是歐盟連同美國抗拒中國在烏戰事上促和的行為，顯示出歐盟對基本上對烏戰事的毫無積極地反戰，亦沒有從人道上沒有考慮烏克蘭本身的需要，盲目加大對烏的軍需援助只會令戰事更為慘烈，而且這亦顯示歐闔對烏克蘭戰事持久地失控發出的無奈。有報導指，歐盟成員國匈牙利已提出將歐盟即將向烏克蘭提供的 500 億歐元援助計畫減半，這亦顯示出歐盟國家對援烏這個問題內部存在一定的分歧。

中國大陸基本上無可能接受以歐盟為主導的立場對待烏克蘭問題，二者亦沒有可能隨著歐盟將經濟與政治問題掛鉤的方向走。隨著美國加強在烏克蘭的支援，加大在歐盟的影響力，明顯地歐盟的外交政策已經失去了以往的獨立性，而對中國的施壓只會增加了中國與其盟友與西方某些國家朝向進一步的冷戰。歐盟各國如此以這種態度對待中國主要原因源自一個根本的問題- 來自歐盟提供予烏克蘭的軍事儲備將在短時間內消耗殆盡，歐盟不得不透過中國加以向俄羅斯施壓，以免向烏克蘭投入過多的資源。近日，英國國防部長在華沙安全論壇上表示，西方軍事庫存「看起來有點薄弱」，並敦促北約盟國將國家生產總值的2%用於國防上，這都顯示歐洲各國援烏的資源將在短時間內消耗盡，而對已經在軍事上所剩無幾的烏克蘭而言將會面臨更大的危機。

歐盟一旦沒有烏克蘭作為屏障，對歐洲而言將會面對戰線更為接近歐盟核心，不論在能源和糧食供應上百上加斤。歐盟持續向中國表示將要因烏克蘭分道揚鑣以及以台海問題來向中國施加壓力完全是見證了歐盟在烏克蘭問題上的無力和無奈。隨著冬天的來臨，歐盟將進一步為烏克蘭問題著急，筆者亦不排除歐盟會持續在台海上製造噪音雜音以謀求中國在烏問題上偏向歐盟。另一方面，美國同樣會在中亞和太平洋製造事端以塑造新的亞洲安全結構。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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