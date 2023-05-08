季霆剛｜俄烏衝突改變中亞地緣政治版圖

中國國務委員兼外長秦剛在西安同出席中國一中亞外長第四次會晤的五國外長表示，中國國家主席習近平應約同烏克蘭總統澤連斯基通電話，進行直接溝通。這是中方著眼推動政治解決烏克蘭危機採取的重要步驟。這次是俄烏衝突以來中烏兩國元首首次通話，秦剛在此場合提到此次通話亦顯示了中國方面希望透過中亞國家的支持和和應來推動俄烏和談。



來稿作者：季霆剛



從去年國家主席習近平在疫後首次出訪中亞，外界便知道中國如何重視與中亞的關係。不論有沒有俄烏衝突的發生，不論美國是否再次重新重視中亞地區，中國必定會在疫後再次在中亞以及其他地區重新發展「一帶一路」。「一帶一路」倡議於2013年9月首次在哈薩克斯坦宣布，其後在通過陸路和海上航線、基礎設施和技術將中國與世界聯繫起來，隨即引起美國方面的反彈和懷疑。美國國務卿布林肯在本年3月訪問哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦時表示，美國將重點幫助這些國家在相互關係和與外部世界的關係中取得平衡，暗示中亞國家應發展與中國和俄羅斯以外的關係。

實際上，對於美國的外交政策而言，現在美國在中亞是沒有空間的。實際上，中亞地區國家建立至今只有約三十年，部份地區局勢仍未穩定，中亞依賴中國共同打擊恐怖主義的程度甚高，而美國在中亞的威信和作用自阿富汗撤軍和以及美國支持的喀布爾政府垮臺以來大大減弱。美國若以舊有的擴張軍事模式實施在中亞的戰略，將大大影響地區的穩定，所以中亞國家不樂見美國插手干預中亞，亦不樂見美國在中亞與中國相爭持續擴大。

國務委員兼外長秦剛2023年4月26至27日在西安出席中國-中亞外長第四次會晤，與五國外長就當前國際和地區熱點問題深入交換意見，並就烏克蘭危機闡述中方立場。（中國外交部）

2023年4月27日，國務委員兼外長秦剛在西安主持中國—中亞外長第四次會晤後表示中國政府堅定支持中亞國家主權、獨立、安全和領土完整。這正正亦反映了中國對前蘇聯加盟共和國的主權態度，他更直言無論過去、現在，還是將來，這一立場堅定不移，不會改變，這次是中國主管外交的最高官員的公開地、明確地、在多國外長見證下向世界所有國家表態，歐盟一些國家借中國駐法大使在電視上的一段話企圖打擊中國外交威信和中國對烏克蘭和平的努力並不會成功，在此次會晤中國大再一次展示中亞地區與中國相互信賴和依賴度高。

從經濟角度而言，中國在2005至2022年期間在吉爾吉斯斯坦的投資總額為8.5億美元，在塔吉克斯坦的投資總額為10億美元，在烏茲別克斯坦的投資總額為15.6億美元，在土庫曼斯坦的投資總額為17.9億美元，在哈薩克斯坦的投資總額則達為198.6億美元，不少中亞國家對中國和「一帶一路」持積極態度，該地區受益包括中國在教育、研究和發展方面的幫助，中亞國家都期待在疫後中國可以持續對中亞地區有所投入。除此以外，美國經常以提供軍備來換取某些國家的信任。對中亞國家而言，不一定需要採購貴價的美製軍備以提升國防能力。對於中亞，購買中國製的武器可以減少他們對美歐的政治依賴，同時提供一種廉價的方式來儲存他們的軍火庫。

從中國如何重視中亞地區和「一帶一路」，漸見中國在中亞地區的難以取代的影響力成形，亦同時見證了在阿富汗塔利班上台後美國在中亞的失勢和外交上難以取得成效。中亞地區在俄烏衝突後不論在地緣政治、能源安全和物流變得相當重要、改變了整個地緣政治版圖，日後中亞與中美俄三國的互動亦十分值得觀察。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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