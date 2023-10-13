團結香港基金｜啟德「啟示錄」

筆者多年前到訪郵輪碼頭，當時跑道區的地盤仍未動工。早前重臨舊地，參加在郵輪碼頭舉辦有關啟德及九龍東交通問題的研討會，駕車途中才驚覺當年接駁郵輪碼頭的道路已改道至設有空中花園的承豐道，而體育園及跑道區的發展項目亦進行得如火如荼，唯獨是說好了的環保連接系統仍未有發展定案，策劃超過三十年的啟德仍是市區中的孤島。



來稿作者：葉文祺、王雲豪



變了樣的環保連接系統

回顧當年第一張《啟德分區計劃大綱圖》，已有環保連接系統的規劃意向及概念走線，以連貫啟德、九龍灣行動區及觀塘行動區，而另一份《初步發展大綱圖》亦有預留位置，作高架環保連接系統車廠及車站，但政府最後以技術困難、高昂的建造及運作成本為由，擱置有關方案，並以「多元組合」模式的環保連接系統所取代。然而，其實「多元組合」模式只是電動巴士/專線小巴、行人輸送帶及行人單車共用通道等運載量低的交通組合，實在難以應付超過15萬的常住人口及數以萬計的郵輪旅客和體育園使用者的交通運輸需求。

加上啟德跑道區的線性地形規劃，郵輪碼頭位於跑道的末端，沒有其他退路，若承豐道出現嚴重事故，有機會重現上月黑雨後石澳被孤立的狀況。事實上，早前旅客滯留郵輪碼頭，並不是突發的單一事件，而是預示了未來啟德的日常交通亂象，估算未來的「多元組合」模式並不能滿足跑道區居民的日常通勤需要，更遑論處理郵輪碼頭及體育園的高峰人流。要讓九龍東及時華麗轉身成CBD2，發展一條中型的集體運輸系統實在是刻不容緩。

重啟集體運輸方案的契機與挑戰

說回當日的交通研討會，主辦單位邀請了「雲巴」及「智軌」等營運商，交流各種補救九龍東集體運輸方案。總括而言，兩種運輸方法的運載能力比電動巴士高，而建造及營運成本或會較傳統軌道列車低。從「雲巴」及「智軌」各自的優勢及限制而言，「雲巴」不用佔據路面，若利用預製組件興建技術，可大幅縮短興建時間，但仍需要頗大空間安裝樁柱；「智軌」則可在現有的路面行走，但車輛體積較大，行駛時會佔用較多路面空間，未必能夠完全適合現時的道路設計及使用法規。政府應盡快進行技術性及交通影響評估，衡量應用「雲巴」、「智軌」或其他集體運輸方案的可行性。

啟德郵輪碼頭本是迎接外地旅客的「橋頭堡」，然而一直只靠有限度的巴士及的士服務接駁。(資料圖片)

進退失據的發展決定

啟德郵輪碼頭本是香港一個重要地標，重要性尤如赤鱲角機場，是迎接外地旅客的「橋頭堡」，然而，啟用後除說好了的高架環保連接系統被擱置外，碼頭一直只靠有限度的巴士及的士服務接駁。政府去年更有意改劃碼頭旁兩幅商業地作住宅用途，幸好城規會沒有通過，否則會進一步削弱郵輪碼頭旅遊地標的發展潛力。再者，缺乏交通配套的商業用地始終欠缺吸引力，當局進退失據的規劃，令啟德發展陷入膠著狀態。

原本「雲巴」及「智軌」或會是理想的環保連接系統替代方案，可惜政府已剔除在《啟德分區計劃大綱圖》上有關環保連接系統的規劃意向及概念性走線，亦沒有在重要的地標建築物預留位置作連接車站。因此，若再重啟集體運輸方案，有關列車未必能夠無縫直達各重要地標，大大減低了乘客的便捷度。此外，政府亦未有預留車廠位置，隨著各啟德發展項目陸續展開，再另覓空間安置車廠將十分困難。事實上，現時承豐道上蓋設有空中花園，未必能夠容納「雲巴」或「智軌」等集體運輸系統，或需要另覓走綫。政府當年擱置高架連接系統的其中一個原因，正是由於難以在繁忙的觀塘開源道興建運輸系統，現時啟德的發展項目已陸續進行，在此階段才加入「雲巴」或「智軌」等集體運輸系統會變得困難，成本更高，效益亦大打折扣。

基建滯後對未來發展的啟示

近年政府雖提倡基建先行，但無論是起動九龍東，還是最近的北部都會區發展，所有重要的運輸基建項目均落後於發展。進退失據的發展決定，更暴露了政府缺乏周詳的發展策略，未能按重要優次，先建設重要的基建設施，結果拖慢地區發展，增加了不必要的工程難度及成本，效益更強差人意。

筆者認為政府應吸取啟德的發展經驗，未來發展項目應有更周詳的設計及發展時間表。以交椅洲人工島項目為例，在設計方面，建議政府可重新考慮以單島設計取代三島設計，除了增加可使用面積，更重要是減少三島海岸線及連接各島的基建成本；在工程流程方面，建議政府在進行填海同時，以預製組件方式在地底放置隧道及地下設施的組件，避免日後挖掘回填的基建工程，盡量把道路、鐵路、停車場等設施放在地底，以騰空寶貴的地面空間。

過去香港亦曾經歷經濟下行，當時政府採取停止造地、減少土地房屋供應策略以應對樓市下滑。措施雖令樓市暢旺，但同時亦令租金飆升，市民越住越細，營商成本大增。筆者十分認同現屆政府維持造地的決心，以避免重蹈長遠土地房屋供應短缺困局的覆轍。然而面對經濟再次下行，估算未來政府的財政儲備或會出現赤字，政府必須更有智慧地策劃公共開支，制定發展項目優次時間表，集中資源在較成熟的位置，追趕已滯後的基建設施，例如在已規劃的北部都會區內的新發展區，先加快興建北環綫及有關跨境支綫、連接洪水橋的港深西部鐵路及11號幹線等，然後才延伸有關幹線及鐵路，同步進行交椅洲人工島填海及相關基建，製造土地儲備，為香港的未來發展規劃、經濟起飛作好充足及全面的準備。

作者葉文祺、王雲豪是團結香港基金副總裁、政策倡議高級經理。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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