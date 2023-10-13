來稿｜美國亞裔種族歧視愈演愈烈　捲入國家層面「交火」

在2024年總統大選之前，「停止歧視亞太裔」（ Stop AAPI Hate）和 「華人權益促進會」發起的「停止指責」（Stop The Blame）運動將動員人們反對針對亞裔的歧視性政治言論和立法。這場運動的背景是，美國政治領導人的言論和立法已經被許多美國亞裔視為歧視和種族主義。這些領導人正在用反亞裔的政治言論、缺少證件許可和歧視性的監視措施以及跨越數十個州的、違背憲法的土地所有權禁令提案來應對中美兩國政府之間不斷升級的緊張局勢。



來稿作者：馬瑞



事實上，美國亞裔歧視是在疫情期間迅速升級。在2020年3月，美國前總統特朗普首次在網路使用「中國病毒」一詞後的一周內，包括反亞裔情緒的推特標簽激增百倍。之後特朗普戰略顧問班農（Steve Bannon）從香港請來香港大學醫學院前研究員閆麗夢，在新冠病毒起源問題上炮制學術論文鼓吹陰謀論，該陰謀論當時獲得美國右翼媒體的熱捧以及政客反亞裔政治言論的推波助瀾，極大地煽動了美國民眾的恐懼心理和排外情緒，針對亞裔的仇恨言論和行為隨之不斷加劇。在這期間裏有不少亞裔因情緒和心理健康造成嚴重傷害，指控閆麗夢出於種族和階級仇恨的動機，宣揚「病毒人造論」，導致並加劇了對亞裔社區的歧視和仇恨犯罪，助長了種族主義。美國國會亞太裔核心小組主席朱美心（Judy Chu ）也表示，在新冠疫情最嚴重的時候，種族主義語言頻繁流傳，隨後針對亞裔社區的暴力事件加劇，這證明了語言的重要性，政客們應該謹慎措辭，不應隨口拋出種族主義和反華言論。

由於新冠疫情，美國亞裔已經歴了三年的反亞仇恨，而到現在，愈演愈烈的亞裔種族歧視又讓亞裔們卷入國家層面的「交火」。當地時間9月19日，美國聯邦眾議院針對所謂中國利用「孔子課堂」影響美國中國小舉行聽證會。共和黨眾議員宣稱，美國共有500多所公立中國小設有孔子課堂，使得中國能對美國發揮軟實力影響，有些孔子課堂所處位置靠近美國軍事基地，構成國家安全風險。這場聽證會引發有關種族主義的辯論，民主黨議員認為共和黨的有關指控毫無根據，且正在助長反亞裔仇恨。民主黨眾議院博納米奇（Suzanne Bonamici）指出，此前美國國會和智庫調查未發現孔子課堂對美國青少年學生構成威脅。聽證會只是大多數共和黨議員刻意制定「讓美國再次偉大」的極端議程，故意讓文化戰爭和黨派政治注入公立學校，進而煽動反亞裔歧視。

美國公民自由聯盟（ACLU）國家安全項目高級律師戈爾斯基（Ashley Gorski）說，以「國家安全」為由制定的政策將亞裔當成了替罪羊，它們助長了進一步的種族主義、暴力和對每個人權利的侵蝕。根據美國的憲法，每個人都有權受到法律的平等保護，但我們看到種族主義政策正在以國家安全為借口得到推廣。

「停止歧視亞太裔」的聯合創始人、華人權益促進會的聯合執行主任崔貞文（Cynthia Choi）說，反亞裔政治言論和歧視性立法的抬頭不僅助長了針對中國移民的種族主義和仇恨，也更廣泛地助長了針對亞裔的種族主義和仇恨。以美國為家的亞裔們正因毫無關繫的地緣政治問題而成為替罪羊，在亞裔仍在努力處理與疫情相關的種族主義問題時，卻又被捲入了這種國家層面的「交火」。

作者馬瑞是自由職業者，暫居香港，過去主修政治方向。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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