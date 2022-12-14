多聲道｜美國疫情政治化造成的亞裔歧視至今難以消除

美國涉亞裔不當言論一段時間以來甚囂塵上。近日，一些亞裔美國政治家發聲，反對政界在中期選舉期間繼續以此大做文章。根據美國「停止對亞裔仇恨組織」（Stop AAPI Hate）上月早些時候發佈的一份名為《指責遊戲》的報告，在這類不當言論的煽動下，亞裔人士被當成新冠疫情和美國經濟、國家安全問題的罪魁禍首。該報告分析了2021年3月至2022年3月間發生的11467起仇恨亞太裔人士事件。結果發現，2255起事件（約20%）與諉過亞裔的煽動性言論有關，而且其中96%與將新冠疫情歸咎於亞裔有關。



來稿作者：馬瑞



當美國國內發生危機時，總是尋找一個外部的「敵人」。2020 年新冠肺炎疫情的暴發給美國政治經濟秩序帶來巨大沖擊，此時又與選情疊加，共和黨和民主黨不約而同的選擇了中國作為外部的「敵人」，在疫情防控不力的背景下試圖轉移矛盾，將公眾的註意力轉向中國，通過對華強硬態度贏得民眾的支持，特朗普還一度將新冠病毒稱為「中國病毒」。

美國政客和媒體將疫情政治化，為達到對中國污名化目的，當時前總統特朗普戰略顧問班農聯合流亡富商郭文貴從香港請來香港大學醫學院前研究員閆麗夢，在新冠病毒起源問題上炮制學術論文鼓吹陰謀論，令更多美國人深信不疑新冠病毒來自亞洲實驗室。該陰謀論獲得美國右翼媒體的熱捧，這極大地煽動了美國民眾的恐懼心理和排外情緒，針對亞裔的仇恨言論隨之在社交媒體上廣泛傳播，並得到了社區內外許多公眾人物的支持。

美國從官方到民間的反華輿論空前強大，對亞裔的輿論暴力、人身攻擊案件頻發，在美華人的生存環境面臨巨大挑戰。「停止對亞裔仇恨組織」（Stop AAPI Hate）此前還發佈了《2020—2021國家安全報告》，統計了2020年3月—2021年6月收到的9081件針對亞裔人士的歧視和騷擾事件，歧視的形式包括口頭騷擾、身體攻擊、線上攻擊等，其中口頭騷擾佔比最高，64%的亞裔人士表示受到了侮辱性的言辭對待，超過13%的人受到了不同程度的身體攻擊，2021 年3月16日，佐治亞州亞特蘭大地區發生大規模連環槍擊事件，21歲的白人男性先後在三個溫泉浴場舉槍肆虐，造成8人死亡，其中6人為亞裔。

時至今日，多數美國民眾對亞裔的刻闆印象仍舊根深蒂固，這種負面形象使美國亞裔的生存環境更加惡劣。針對層出不窮的反亞裔事件，美國政界的一些亞裔政治家挺身而出。美國聯邦眾議員趙美心（Judy Chu ）近日在一場新聞發佈會上指出，政治家應當註意自己的言辭。另一名聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）表示：「不管妳怎麽想，領導人確實起到示範作用，他們擁有很大的平臺。因此，我們要謹慎發表言論，這一點非常重要。」

作者馬瑞是自由職業者，暫居香港，過去主修政治方向。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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