劉仲恒｜視障跑手為籌款橫越日本　政府宜整合資源、與社福攜手

筆者年初曾經介紹過一位視障跑手梁小偉Gary，他是全港第一位擁有長跑教練牌照的視障人士。今個月（2023年10月）將挑戰全長2,300公里的「DARK RUN橫越日本二千三百公里視障跑」，由鹿兒島跑至青森，全程為40天，將會分由10組領跑員領跑，每天跑約50多公里，希望藉此活動能為香港願望成真基金籌達港幣100萬元，支援為病重兒童及其家人提供的服務，幫助一班有需要的病童實現願望，同時盼望過程中展現的勇毅與堅持，能為病童打氣，鼓勵他們堅持下去以意志戰勝病魔，「跑」出更美好的人生。



來稿作者：劉仲恒



先天患有視網膜色素病變的Gary ，2009年有一天突然完全失去視力，保不住工作及愛情。兩年後，他終於重新適應社會，以跑步開展另一頁的人生，積極參加不同的跑步比賽，屢次獲獎，足跡遍及阿拉斯加、戈壁沙漠、南極、北極、台灣等不同地域，身體力行鼓勵更多人為慈善出力。

據不倒翁共融運動協會創辦人及主席Gary說：「希望藉此活動為香港願望成真基金籌達港幣100萬元，支援為病重兒童及其家人提供的服務，而是次活動的報名費於扣取成本後亦會全數撥捐「願望成真基金」」。筆者亦希望多些朋友參與支持。

筆者作為國際願望成真基金董事，「願望成真」的神奇魔力，讓他們跟病魔持續抗爭時，可以勇敢地堅持下去，亦希望他們能借鏡Gary不放棄的信念，憑堅毅力和勇氣走出失明的挫敗，透過長跑衝破人生低谷，一次又一次的成功挑戰自我，跑出豐盛人生。

筆者確信願望歷程不僅為病童帶來蛻變，更為願望家庭帶來無比的力量助他們面對逆境。因此，今次「DARK RUN橫越日本二千三百公里視障跑」活動是為香港願望成真基金籌款，希望讓更多合資格申請的兒童實現更多的願望，把信心、快樂和希望帶給每一位之餘，讓兒童可以創造更多改寫生命的願望。

其實，社會上還有不少像梁小偉先生的人士，雖然身體有障礙，但仍然積極面對人生，主動幫助社會上其他有需要人士的。政府值得考慮整合資源，讓銳意服務社會的中小型非牟利或社企組織更有效的凝聚力量，互相扶持，共建更和諧及美好的家園。

至於病童方面，當其他小朋友都在學校上課及過著群體生活時，病童卻需要獨自面對被病魔煎熬的生活，所以無論病童自己及照顧者都會有漠大的心理壓力。若政府聯同福利機構能攜手合作，給這些病童一些心靈健康的支持和輔導，效果定會更理想。

作者劉仲恒醫生是國際願望成真基金董事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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